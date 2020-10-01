مدرب الأهلي المصري.. تشكيل جهاز موسيماني الجديد

محمود عبدالله حميدالأربعاء 2020/9/30 03:19 م بتوقيت أبوظبي
أنهى المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، اتفاقه لتدريب الأهلي المصري خلفا للسويسري رينيه فايلر، الذي أبلغته إدارة النادي بفسخ التعاقد الخميس المقبل.
وتقدم موسيماني، الأربعاء، باستقالته من تدريب صنداونز الجنوب أفريقي، رغم تجديد عقده في وقت سابق حتى 2024، وذلك تمهيدا للانتقال للفريق القاهري.
وأبلغ الأهلي المصري مدربه السويسري بفسخ التعاقد استنادا إلى بند يتيح لأي من الطرفين إنهاء العقد دون دفع قيمة الشرط الجزائي، في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك بعد إصراره على السفر إلى بلاده خلال تلك الفترة، دون تقديم ضمانات لعودته.
ووفقا لتقارير صحفية جنوب أفريقية، فإن موسيماني سيصل الجمعة لقيادة الأهلي، برفقة ٣ مساعدين كانوا يعملون ضمن جهازه المعاون في فريق صندوانز، هم رولاني موكوينا المدرب المساعد وكابيلو رانجواجا المعد البدني، وموسي ماتلابا محلل الأداء.
كما اتفقت إدارة الأهلي مع موسيماني على استمرار البلجيكي ميشيل لانكوني أحد مساعدي فايلر كمدرب للحراس بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه محمد الشناوي تحت قيادته.
وسيخوض الأهلي 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي.
وكانت المنافسة الأفريقية كلمة السر في اختيار موسيماني الخبير بالكرة الأفريقية والحاصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا مع صنداونز قبل 4 سنوات.
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