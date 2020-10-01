قائد المغرب السابق ينتظر ظهوره الأول مع منتخب الجزائر

ينتظر المغربي عبدالسلام وادو، قائد منتخب المغرب السابق، تسجيل ظهوره الأول مع الجهاز الفني لمنتخب الجزائر كمدرب مساعد خلال المعسكر المقبل.

وكان الاتحاد الجزائري قد أعلن، فبراير/شباط الماضي، تولي وادو منصب المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الجزائري بقيادة جمال بلماضي.

ومنذ ذلك الحين، لم يعقد المنتخب الجزائري أي معسكر مغلق، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط الرياضي منذ مارس/آذار الماضي.

المنتخب الجزائري يخوض معسكرا مغلقا في النمسا، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث سيخوض خلاله مباراتين وديتين ضد منتخي نيجيريا والمكسيك.

ويتمتع وادو بعلاقة قوية مع جمال بلماضي، حيث لعبا معا في الدوري الفرنسي خلال السنوات الأولى من القرن الحالي، وإن لم يلعبا في فريق واحد.





ويسعى الجهاز الفني للمنتخب الجزائري للاستفادة من خبرات وادو الواسعة في الملاعب الأوربية والأفريقية، لإفادة لاعبي "محاربي الصحراء" خلال الفترة المقبلة.

وادو يمثل حلا آخر للجهاز الفني للمنتخب الجزئري، حيث أنه سيمثل وجهة النظر الخارجية التي من شأنها رصد بعض الأخطاء التي تظهر في صفوف المنتخب.

يُذكر أن وادو يحظى بمسيرة مميزة على المستوى الاحترافي في الدوري الفرنسي بين عامي 1998 و2013، كما مثل المنتخب المغربي بين عامي 2001 و2008.