بديل الفياجرا في البيت.. يعزز الرغبة الجنسية ويسيطر على السكري

هو مشروب يتناوله الكثيرون، ويحظى بشعبية خاصة في دول مثل مصر، دون أن يدركوا فوائده المهمة على تعزيز الرغبة الجنسية والسيطرة على مرض السكري.



التأكيد جاء هذه المرة من علماء غربيين، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية، عن مشروب الحلبة، الذي يكاد يكون موجودا في كل بيت.

وتقول الصحيفة البريطانية إن الأبحاث تظهر أنه يمكن زيادة الدافع الجنسي وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والمضاعفات الأخرى، عن طريق إجراء تعديلات صحية على نمط حياتك.

ويمكن أن يساعد تناول المكملات الطبيعية في الحفاظ الصحة الجيدة.

ويتمثل أحد المستخلصات التي حظيت باهتمام الباحثين بسبب فوائدها الصحية المثبتة، في مستخلص الحلبة، وهي من النباتات التي استخدمت في الطب البديل والطب الصيني لعلاج الأمراض الجلدية والعديد من الأمراض الأخرى، ولكن العلم الحديث أكد فوائدها.





بحسب الصحيفة البريطانية، ثبت أن الحلبة تتحكم في مرض السكري ومستويات الكوليسترول، وكلاهما ينذر بأمراض القلب.

وتشير الأبحاث إلى أنها تساعد في السيطرة على مرض السكري، عن طريق تثبيت مستويات السكر في الدم.

كما أنها تزيد من تحمل الكربوهيدرات بشكل عام لدى الأشخاص المصابين بداء السكري النوع 1 و2. وهذا مهم لأن الكربوهيدرات تتحلل إلى جلوكوز الدم (سكر) بسرعة نسبية - وهذا يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

وفي إحدى الدراسات، تناول الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 1، نحو 50 جراما من مسحوق بذور الحلبة في الغداء والعشاء.

وبعد 10 أيام، شهد المشاركون مستويات أفضل من السكر في الدم، وانخفاض في الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار.

ويلعب خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) دورا وقائيا رئيسيا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لأن هذا النوع من الكوليسترول يمكن أن يسد الشرايين.





وفي دراسة أخرى، تناول الأشخاص غير المصابين بالسكري الحلبة. وعانوا من انخفاض بنسبة 13.4% في مستويات السكر في الدم، بعد 4 ساعات من تناولهم.

وتقول "إكسبريس" إنه قد ثبت أن مكملات الحلبة تزيد من مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، وهو هرمون جنسي يلعب العديد من الأدوار المهمة في صحة الرجل، مثل المساعدة في الحفاظ على الوظيفة الجنسية والرغبة الجنسية، وكتلة العضلات، وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

ووجدت بعض الدراسات أن مكملات الحلبة لها آثار مفيدة، بما في ذلك زيادة الرغبة الجنسية.

وقدمت دراسة واحدة لمدة 6 أسابيع، 600 ميللي جرام من خلاصة الحلبة لنحو 30 رجلا، لتقييم التغيرات في الوظيفة الجنسية والرغبة الجنسية.

وأبلغ معظم المشاركين عن زيادة القوة وتحسين الوظيفة الجنسية.

وفي دراسة استمرت 8 أسابيع، أجرى 30 رجلا 4 جلسات رفع أثقال في الأسبوع، نصفهم يتلقون 500 ميللي جرام من الحلبة يوميا.

وعلى الرغم من أن المجموعة التي لم تتناول المكمل، شهدت انخفاضا طفيفا في هرمون التستوستيرون، إلا أن مجموعة الحلبة أظهرت زيادة. ووجد الباحثون أن هذه المجموعة شهدت أيضا انخفاضا بنسبة 2٪ في دهون الجسم.