"من الأفضل في العالم".. أسطورة نيجيريا يغازل محرز قبل مواجهة الجزائر

حرص تاريبو وست، أسطورة منتخب نيجيريا، على مغازلة رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويخوض منتخب الجزائر مباراة ودية ضد نيجيريا، في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن استعدادات الفريقين لخوض غمار تصفيات كأس أمم أفريقيا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقبل المباراة المرتقبة بين المنتخبين الكبيرين خرج تاريبو وست أسطورة نيجيريا ومدافع النسور الخضراء السابق، للحديث عن رياض محرز، قائد محاربي الصحراء.

وخلال تصريحات لصحيفة "Le Buteur" الجزائرية، قال وست عن محرز: "إنه لاعب رائع، وهو الآن في حالة جيدة، وأتمنى رؤيته أمام نيجيريا أكثر كفاءة للاستمتاع بأسلوبه".

وأضاف: "أعتبر محرز أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولهذا السبب أنا سعيد للغاية بتنظيم هذه المباراة".

وأكد المدافع النيجيري السابق أن الجزائر تمتلك منتخبا رائعة، مدججا بالعديد من المواهب واللاعبين البارزين، مضيفا: "من الرائع بالنسبة لنا أن نخوض هذه المباراة ضدهم".





وأشار وست إلى امتلاك كل المنتخبين تاريخا مميزا في كأس الأمم الأفريقية، كما أن الوقت الحالي مناسب بشدة لمراجعة كل مدرب لتشكيلته وخططه، حيث يحتاج كل فريق إعادة البناء، بعدما التقيا ضد بعضهما في نصف النهائي بالنسخة الماضية.

ويرى وست أن مستوى كلا الفريقين متقارب، نظرا لامتلاكهما لاعبين رائعين، مضيفا: "هذا سيتيح لنيجيريا محاولة الثأر من الجزائر، لكن الشيء الأهم هو التعلم من مواجهة كهذه".