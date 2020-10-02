أكد البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وسيشارك فيها، وذلك رغم إعلان إصابته هو وزوجته ميلانيا بكورونا.



وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي مكيناني، أن "ترامب بخير ومعنوياته جيدة وسيشارك في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وأشارت إلى أن "الرئيس يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي، وسيستمعون إليه بشكل ما قريبا".

ولفتت مكيناني، إلى أنه "تم وضع نظام لتعقب المخالطين في البيت الأبيض على الفور بعدما تأكدت إصابة هوب هيكس مساعدة الرئيس دونالد ترامب بفيروس كورونا".

وتابعت: "على الفور بدأ تعقب المخالطين وتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية".

وأوضحت أن "ترامب تلقى نتيجته الإيجابية ليل الخميس، وفي غضون ساعة، أعلنا تلك المعلومات للشعب الأمريكي".

واستطردت:"يمكن القول إنكم سترون الرئيس وتسمعون منه مع مضيه في جدول أعماله... نبحث عددا من الوسائل المختلفة لفعل ذلك، لكنه يريد التحدث إلى الشعب الأمريكي".

وفي سياق متصل، أعلن مدير حملة الرئيس ترامب الانتخابية أنّ "نشاطاته ستنظم عبر الشبكات الافتراضية أو تؤجل، وذلك بعد إصابته بكورونا.



وقال بيل ستيبيين، في بيان، إن "كل نشاطات الحملة التي أعلِن عنها سابقاً وكان من المتوقع أن يشارك فيها الرئيس، في سبيلها إلى أن تتم افتراضياً أو تأجيلها موقتاً، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نشاطات تضم زوجته ميلانيا".