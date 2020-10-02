أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2020

واصلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعها، اليوم الجمعة، بدعم من ارتفاع أسعار المعدن الأصفر عالميا بعدما نزل الدولار إلى قاع أكثر من أسبوع مقابل عملات أخرى.

وزاد جرام الذهب عيار (24) إلى 230.24 ريال (61.39 دولار) مقابل 228.59 ريال (60.96 دولار) عند إغلاق أمس الخميس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة نحو 201.46 ريال (53.71 دولار) .

كما سجل سعر جرام الذهب عيار (18) حوالي 172.68 ريال (46.04 دولار).

الذهب منخفض التكلفة

وحقق سعر جرام الذهب عيار (16) في السوق السعودية صباح الجمعة 153.50 ريال (40.93 دولار)، وجرام الذهب عيار (14) سجل 134.31 ريال (35.81 دولار)، وجاء سعر عيار الذهب عيار (12) عند 115.12 ريال (30.69 دولار)، وعيار (10) سجل في التعاملات المبكرة من صباح الجمعة سعر 95.93 ريال (25.58 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السوق السعودية اليوم الجمعة، نحو 7,156.69 ريال (1908.14 دولار).

أما الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فحقق 1611.68 ريال (429.71 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وقفزت أسعار الذهب الجمعة بأكثر من 1%، ليتماسك فوق حاجز 1900 دولار على خلفية تجدد الآمال في تحفيز أمريكي يمكن أن يسهم في تخفيف المتاعب الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا، كما دعم نزول الدولار الإقبال على المعدن.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1907.46 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى له منذ 22 سبتمبر/ أيلول عند 1911.66 دولار.

وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب بزيادة 1.1% عند 1916.30 دولار للأوقية.

تتجه أنظار المستثمرين إلى محادثات بين رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين للتوصل لاتفاق بشأن حزمة الإنقاذ المرتبطة بكوفيد-19 التي طال انتظارها.