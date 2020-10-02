طلب غريب من الملياردير ساويرس للحكومة المصرية: "امنعوا التكييف"

نشر الملياردير المصري نجيب ساويرس، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" تدوينة أثارت جدلا واسعا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي الشهير، حيث طلب رجل الأعمال الأشهر في مصر من الحكومة المصرية إصدار قرار بمنع أجهزة التكييف "الشباك".



وقال ساويرس نصا: "لازم يطلع قرار بمنع أجهزة التكييف الـ window type من واجهات العمارات ! مشوهة المباني القديمه كلها؟".

وعلق حساب باسم ممدوح أمين قائلا: "وليه المنع يا هندسه. زمان أيام وسط البلد ما اتبنت، كان لوائح البناء تنص إن بعد ما المهندسين المعماريين (اللي زي حالاتي) ما نخلص التصميم، نعرضه على فنان (غالبا كانوا إيطاليين) عشان يجمل واجهه المبنى. الحكايه مش في التكييف يا هندسه، فنان محترم ممكن يبص على الوضع ويظبطوا".





وتقول شعبة تجار التكييف والتبريد بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الطلب على التكييفات خلال الموسم الحالى متراجع بنسبة لا تقل عن 50% مقارنة بالعام الماضى، بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة الحالية، بسبب شائعات أن التكييفات تنقل فيروس كورونا المستجد.

وبحسب مجلة فوربس، فإن نجيب ساويرس حصل على المركز التاسع بقائمة فوربس لأغنى الأشخاص في أفريقيا لعام 2020 وبلغت ثروته 3 مليارات دولار ويبلغ من العمر 65 عامًا.

وكون ثروة من الاستثمار في مجال الاتصالات، حيث باع شركة أوراسكوم تيليكوم في عام 2011 لشركة الاتصالات الروسية VimpelCom (الآن Veon) في صفقة بمليارات الدولارات.

وهو رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم "تي إم تي" للاستثمارات، التي لديها حصص في مدير أصول رئيسي في مصر وشركة إنترنت إيطالية، من بين آخرين.

ويمتلك شركة La Mancha القابضة حصصًا في Evolution Mining و Endeavour Mining وGolden Star Resources التي تدير مناجم الذهب في إفريقيا وأستراليا.

وساويرس هو مالك الأغلبية في يورونيوز، كما طور منتجعًا فاخرًا يسمى Silversands في جرينادا.