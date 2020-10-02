بالفيديو.. "هدف مجنون" يخطف الأضواء في الدوري الأمريكي

ارتكب ميتشيل بودلر، حارس مرمى نادي فيلادليفيا يونيون بي، خطأ قاتلا في مباراة فريقه أمام هارتفورد أتلتيك، في دوري القسم الثاني الأمريكي.

أتلتيك نجح في تحقيق الفوز 3-2 في الدقيقة الـ90 بهدف قاتل واستثنائي، بسبب خطأ قاتل من بودلر حارس عرين فيلادليفيا.



بودلر أخذ كرة عرضية وحاول تمريرها لوسط الملعب، أمام داني باريرا لاعب الخصم، الذي رفع قدمه لمنع الكرة ليصطدم كعب قدمه بها، وتذهب عالية من فوق الحارس معلناً تسجيل الهدف الثالث.

ورغم أن باريرا قد دخل إلى أرض الملعب قبل 9 دقائق من النهاية، إلا أنه أختير أفضل لاعب في اللقاء بسبب الهدف القاتل والاستثنائي.

الفوز قاد فريق هارتفورد لأن يصبح على بعد انتصار وحيد من التأهل للأدوار الإقصائية في دوري القسم الثاني الأمريكي.

موقع "سوكر أمريكا" الأمريكي وصف الهدف بأنه "أكثر هدف مجنون سجل خلال العام الحالي"، مشددا على أن تحرك باريرا كان قانونياً ولم يعيق الحارس عن لعب الكرة.



