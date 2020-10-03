"الذئب العجوز" ينهار معترفا بجريمته الشنيعة.. تفاصيل مرعبة

انهار مُسِن مصري عمره 76 عاماً تحرَّش بطفلة تبلغ 9 سنوات داخل محبسه ودخل في نوبة بكاء، مردداً عبارات تنم عن ندمه على جريمته.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مُسن تحرَّش بطفلة أثناء درس خصوصي للغة الإنجليزية في منطقة المقطم بالعاصمة المصرية القاهرة، في جريمة صوَّرها جار والدة الطفلة المجني عليها.

وانتشر المقطع المصوَّر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي طالب روّادها بـ"إعدام المدرس المتحرش" الذي وصفه البعض بـ"الذئب العجوز".

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر أمنية أن المتهم ظهرت عليه علامات الندم، وظل يردد "مش عارف ليه عملت كده، كانت ساعة شيطان"، وذلك بعد أن قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق بتهمتي التحرش وهتك العرض.

وتبين من التحريات أنَّ المتحرِّش تاجر خردة وليس معلماً وأنه يجيد اللغة الإنجليزية وكان في حصة درس خصوصي لغة إنجليزية.

وأظهرت التحقيقات أيضاً أنَّ المتحرَّش أرمل ولديه أربعة أبناء، ويبلغ عمره 76 عاماً، ويقيم بمفرده بعد وفاة زوجته وزواج أبنائه.

وقالت والدة الطفلة أمام النيابة إنها لم تكن تتخيل ما حدث من المتهم لأنها كانت تعتبره في مقام والدها خصوصاً أنه أكبر من والدها بسنوات.

وأشارت إلى أنها تركت طفلتيها وذهبت لشراء احتياجاتها المنزلية وعندما عادت فوجئت بالشرطة في المنزل وأن ضابط المباحث روى لها تفاصيل الواقعة وتصويرها فأصيبت بالفزع وحاولت الفتك بالمتهم.

وأضافت أن المتهم اعترف بالواقعة أمام ضابط المباحث الذي ألقى القبض عليه في المنزل.

بدوره، قال مصوِّر الواقعة إنه كان يقف في شرفته حيث فوجئ برجل عجوز يتحرَّش بالطفلة فأخرج هاتفه المحمول وصوَّر الواقعة بالكامل لمدة 8 دقائق.

وتصدّر هاشتاق "إعدام المدرس المتحرش" بعد انتشار فيديو يظهر فيه الرجل وهو يحتضن الطفلة ويقبلها في غرفة مغلقة.