أخبار عاجلة
ضجة بسبب ملابس هانده ارتشيل الفاضحة.. شاهد -
من جديد حمل جماعي لـ 8 ممرضات في مستشفى واحد -
نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ بعثة الزمالك بعد وصولها المغرب -
دعاء فاروق ترد على «فبركة» مداخلة السحر -
أحمد مكي يعلق على مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل الاختيار -
تعليق كوميدي من محمد هنيدي على هاتف آيفون 12 -
بعد تقارير عن تخطيطه لارتداء قميص سوبرمان.. ترامب: شعرت وكأنني مثله -
ترامب: الانتخابات المقبلة الأهم في تاريخ أمريكا -
بعد إصابته بـ كورونا.. متى يعود كريستيانو رونالدو للملاعب؟ -
شاهد .. متحدث وزارة الصحة : مصر ستكون أكثر استعدادا لموجة كورونا الثانية -

المزيد

الذكاء الاصطناعي تبليغ
المزيد
المزيد
سياسة

دوت الخليج الإخبارية

السبت 2020/10/3 01:07 م بتوقيت أبوظبي

سقط قتيل السبت جراء انفجار وقع في مدينة صناعية بوسط إيران، بحسب ما أعلنته وكالة مهر للأنباء.

وسجل العام 2020 سلسلة من الحرائق والانفجارات التي شهدتها عدة مواقع إيرانية تصنف بعضها على أنها تخريبية.

ففي أغسطس/آب الماضي، اعترفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لأول مرة، عن أن حادث انفجار مستودع داخل منشأة نطنز النووية الواقعة في محافظة أصفهان وسط البلاد، كان عملا تخريبيا. 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 