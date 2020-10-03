سعر الدولار في لبنان اليوم السبت 3 أكتوبر 2020

واصل سعر الدولار الارتفاع مقابل الليرة اللبنانية، اليوم السبت، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، بينما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا في البنوك ومكاتب الصرافة.

ويشهد الدولار ارتفاعا مستمرا في لبنان منذ إعلان رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمة تشكيل الحكومة.

ووافق البرلمان اللبناني، الخميس، على قانون جديد يتاح بواسطته الحصول على الدولار بسعر الصرف الرسمي بالنسبة لفئة معينة من اللبنانيين "السعر المنخفض".

تخفيض الدولار للطلاب

ويسمح القانون، للطلاب الذين يدرسون في الخارج بتحويل 10 آلاف دولار من لبنان بسعر الصرف الرسمي الذي يقل كثيرا عن السعر المتداول.

وانهارت الليرة اللبنانية بينما فرضت البنوك بعض القيود القاسية على السحب من الحسابات المصرفية بالدولار، ومنعت التحويلات وخفضت حدود الإنفاق بالبطاقات في الخارج لمستوى وصل في بعض الحالات إلى 15 دولارا في الشهر.

وأدى ذلك إلى مواجهة عدد كبير من طلاب لبنان في مختلف أنحاء العالم صعوبات في سداد الرسوم وفي توفير مصروفاتهم اليومية.

وقال محمد فاعور الباحث في التمويل والمصارف في جامعة كلية دبلن، إنه لا يمكن التكهّن بالسعر الذي يمكن أن يصل إليه الدولار في السوق السوداء، لأنها صغيرة.

وتابع: وبالتالي، أصغر عملية بيع وشراء للدولار تحرّك السوق بشكل واسع.

وأوضح في تصريحات صحفية: "لا يمكن تقدير ما إذا كان السعر سيرتفع قليلاً قبل أن يعاود الانخفاض أم سيسير في منحى تصاعدي، إنما الأكيد أنّ المواطن اللبناني وحده من يدفع ثمن إهدار الوقت عن طريق فقدان القيمة الشرائية لِما تبقّى من دخله".

السوق السوداء

وحسب وسائل إعلام محلية سجل سعر الليرة في السوق السوداء 8450 ليرة للشراء و8550 ليرة للبيع بزيادة 100 ليرة للشراء والبيع.

الصرافة

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 ليرة والبيع بسعر 3900 كحد أقصى.

ولا يذهب الدولار بهذا السعر إلا لتسديد رواتب العمالة الأجنبية وأقساط الطلاب الجامعيين خارج لبنان وأقساط المنازل وإيجار السكن للطالب خارج لبنان، بشرط تقديم المستندات الدالة على الاستحقاق.

ويصرف الدولار عند هذا المستوى أيضا لشركات المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وفقا لشروط.

البنوك

وثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة. ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.

وحددت البنوك سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.