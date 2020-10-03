سعر الدولار في مصر اليوم السبت 3 أكتوبر 2020

استقر سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي لدى معظم البنوك العاملة في مصر.

وبقي سعر العملة الخضراء ثابتا أيضا في البنك المركزي المصري عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

وتشهد السوق حالة استقرار كبيرة، بعد انخفاض متتالٍ للدولار وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية"، على أسعار الدولار في 29 بنكا عاملا في مصر.

والجمعة، والسبت عطلة أسبوعية للبنوك في مصر.

وسجل الدولار 3 مستويات مختلفة للأسعار في البنوك، بفارق قرشين فقط بين أعلى وأقل سعر.

وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع على الدولار في 13 بنكا من أصل 29 بنكا شملها المسح، ما يؤشر إلى حالة الاستقرار في السوق.

ويأتي ذلك وسط أخبار متلاحقة على مدار الأيام الماضية تعبر عن مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري.

هبوط العجز التجاري

وتمكنت مصر من نسف أغلبية عجزها التجاري الذي كان يعد بابا خلفيا يتسبب في نزيف العملات الصعبة وعلى رأسها الدولار.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن عجز الميزان التجاري هبط بنحو 52% على أساس سنوي في يوليو/ تموز إلى 2.28 مليار دولار.

والثلاثاء، باعت مصر أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار.

وبلغت تغطية الطرح نحو 5 أضعاف حجمه، إذ بلغت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين نحو 3.7 مليار دولار.

وبيعت السندات لأجل 5 سنوات، وجرى تسويقها في البداية بعائد 5.75% قبل أن يخفض إلى 5.25%.



أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وهو السعر نفسه في بنوك، إتش إس بي سي، والمصرف المتحد، والمصرف العربي الدولي، والبنك العربي الأفريقي.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع على الدولار لدى 13 بنكا، هي مصرف أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والأهلي الكويتي- مصر، وبلوم مصر، والاستثمار العربي.

سعر اليورو والإسترليني

سجل اليورو 18.40 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، كما سجل الإسترليني 20.13 جنيه للشراء و20.50 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، في البنك الأهلي، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتى 48.85 جنيه للشراء و51.59 جنيه للبيع، على شاشة البنك الأهلي.