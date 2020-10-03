على أسوار القاهرة

لم يكن لهذا الدمار والخراب أن يأتي صدفة بالتزامن مع بعضه البعض مطلع عام 2011 فهناك من خطط ودبّر، رسم ما آلت إليه الأحوالُ وصوّر، أما الحكاية ومكمنها فهو في هذه الوثيقة.

أحلام الإخوان على جناح بايدن.. ذكريات أوباما تراود جماعة الإرهاب



PSD 11 أخطر وثيقة سرية أمريكية، وقعها الرئيس أوباما في 12 أغسطس عام 2010، تتكون من 18 صفحة، بموجب هذه الوثيقة تتسلم جماعة الإخوان السلطةَ في كلٍّ من تونس وليبيا ومصر والجزائر والمغرب والسودان، تندمج أحزابها السياسية لاحقاً تحت إمرة حزب العدالة والتنمية التركي، تُدار هذه العواصم من أنقرة.

داود أوغلو يطالب بمحاكمة شريك أردوغان في تركيا



على الجانب الآخر تهيمن طهران على دول شمال الجزيرة العربية كالعراق وسوريا ولبنان وهكذا يصبح على إدارة أوباما التعامل مع دولتين فقط في المنطقة هما تركيا وإيران.