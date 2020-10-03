أخبار عاجلة
4 مصريين في ربع نهائي بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش ..اليوم -
أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مرتضى منصور يهدد عمرو الجنايني بتسجيلات مسربة -
هاشتاج #افريقيا_زملكاويه_يا_ابطال يتصدر تويتر ومغردون.. على الحلوة والمرة معاه -
السكة الحديد تعلن موقف التهدئات والتأخيرات المتوقعة اليوم -
ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الأربعاء 14-10-2020 -
نشاط الرئيس السيسي وأخبار الشأن المحلي يتصدران اهتمامات الصحف اليوم -
فرنسا: نقف على نفس المسافة من أرمينيا وأذربيجان -
الإجمالي يتخطى 7.24 مليون.. الهند تسجل أكثر من 63 ألف إصابة بـ كورونا في 24 ساعة -
اشتباك عنيف داخل السجن المركزي في الكويت.. والداخلية تكشف التفاصيل -
أردوغان يحاول إخفاء علاقته برجل أعمال متورط في فضيحة كبرى.. تفاصيل -

المزيد

الذكاء الاصطناعي تبليغ
المزيد
المزيد
سياسة

دوت الخليج الإخبارية

السبت 2020/10/3 11:32 م بتوقيت أبوظبي

العاهل الأردني يقبل استقالة حكومة عمر الرزاز ويكلفه بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

 