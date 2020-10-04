هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، السودان على توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والحركات المسلحة، مؤكدا وقوف بلاده إلى جانبه.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر "تويتر": "خالص التهنئة للسودان الشقيق، بتوقيع اتفاق السلام.. بإذن الله تكون هذه الخطوة بداية لعهد جديد من البناء والتعايش والاستقرار".

وأضاف أن "دولة الإمارات كانت وستظل إلى جانب السودان في مسيرته نحو التنمية والسلام".

وكان سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، أكد أن بلاده دعمت اتفاق السلام في السودان انطلاقاً من ثوابت العلاقات بين البلدين، ووصف الاتفاق بأنه بداية عهد جديد لسودان آمن ومستقر.

ومثّل الوزير الإماراتي بلاده في احتفال توقيع السلام بين فرقاء السودان الذي جرى، السبت، بجوبا، عاصمة جنوب السودان التي كانت ضمن وسطاء الوصول للاتفاق.

وقال المزروعي لدى مخاطبته احتفال التوقيع النهائي على اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية السودانية بجوبا: "نتمنى أن يجني الشعب ثمار هذا الاتفاق".

وتابع: "هذه لحظة تاريخية يسطرها الجميع لتنهي أسباب الاقتتال"، مضيفا: "هذا سلام لا يصنعه إلا الشجعان".

ونوه المزروعي إلى أن الإمارات تحتفظ بعلاقات تاريخية مع السودان قائمة على التشاور المستمر، وانطلاقاً من هذه الثوابت دعمت الإمارات هذا الاتفاق.

وأشاد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بجهود الوسطاء ومن بينهم الإمارات ومصر للتوصل إلى اتفاق السلام، مشيرا إلى أن البلاد تنتظر باقي الحركات المسلحة للانضمام لقطار السلام.

ويطوي الاتفاق دوامة من الحروب والنزاعات امتدت لسنوات طويلة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وخلفت آلاف الضحايا ونحو 3 ملايين لاجئ ونازح داخل وخارج البلاد.