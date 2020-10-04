"سذاجة" عميد الدوري الإنجليزي تحطم أحلام سعيد بن رحمة

تلقى الجزائري سعيد بن رحمة، نجم فريق برينتفورد الإنجليزي، ضربة جديدة لأحلامه بالانتقال إلى أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمييرليج) خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وكانت أحلام سعيد بن رحمة انتعشت بقوة خلال الأيام الأخيرة في الانتقال لفريق جديد في دوري الكبار، عقب تألقه خلال مباراة فريقه أمام فولهام في الدور ثمن النهائي لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وتسجيله هدفين في المباراة التي انتهت بفوز برينتفورد 3-0 وتأهله لربع النهائي.

لكن النجم الجزائري تلقى صدمة من روي هودجسون، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، الذي كان أحد أبرز الأندية الساعية لضم بن رحمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما أكد المدرب المخضرم في تصريحات صحيفة أنه كان مخطئا وساذجا عندما طالب بضم سعيد بن رحمة إلى صفوف فريقه.

وقال هودجسون، الذي يعد عميد مدربي البريمييرليج حيث يعتبر الأكبر سنا بينهم، في تصريح غير متوقع نشرته صحيفة "برمنجهام ميل": "أنا متأسف لما فعلته بشأن سعيد بن رحمة، لقد كانت سذاجة من طرفي المطالبة بضمه خلال الميركاتو الصيفي".





وأضاف: "نحن نمتلك العديد من العناصر الناشطة في نفس مركزه، أمثال ويلفريد زاها، وأندروس تاونساند وماكس ماير، وهو ما يجعلني أمتلك خيارات كثيرة، وبالتالي فإن استقدام لاعبين في مركز الجناح ليس أولوية بالنسبة لنا في الفترة الحالية".

لعنة الراتب

وفي سياق مُتصل، أكدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن سعيد رحمة تلاحقه اللعنة في الفترة الماضية، باعتبار أن موهبته تجعل من سعره مرتفعا وتجعل ناديه برينتفورد يطالب بمبلغ كبير مقابل التخلي عنه.

وكشفت الصحيفة عن تفصيلة جديدة تعطل الأمور، ألا وهي رغبة الدولي الجزائري في الحصول على راتب سنوي ضخم، مما جعل فرق البريمييرليج الراغبة في ضمه تتريث قبل حسم الأمور معه، لأنه لم يثبت ذاته حتى الآن في فرق المستوى العالي، مما يجعلها مُتخوفة من الاستثمار فيه بشكل كبير.



