قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن عدد القتلى في صفوف مرتزقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفع إلى 72 قتيلا بعد أسبوع من أعنف مواجهات في إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وكان المرصد السوري قد وثق وفي وقت سابق تدفق مقاتلين سوريين موالين لأردوغان على أذربيجان للمشاركة في القتال الدائر هناك مع أرمينيا.

وأبدت دول غربية على رأسها فرنسا انزعاجها من مساعي أنقرة لإشعال التوتر في القوقاز.

ويجاهر أردوغان بعدائه لأرمينيا، في الصراع التاريخي المتجدد مع أذربيجان والذي أودى بحياة أكثر من 30 ألف شخص حتى الآن.

وتتهم أرمينيا تركيا بنقل نحو 4000 مسلح من شمال سوريا إلى أذربيجان للمشاركة في القتال الدائر حاليا.

أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، اليوم الأحد، أن غنجه، ثاني مدن أذربيجان، تتعرض لـقصف القوات الأرمينية، فيما أكدت سلطات إقليم ناغورني قره باغ أنها دمرت مطارا عسكريا هناك.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر إن "مدينة غنجه الأذربيجانية تتعرض لنيران القوات الأرمينية".

وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت ضربات جديدة أعقبتها انفجارات الأحد ستيباناكرت، كبرى مدن إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه الذي يشهد معارك بين أرمينيا وأذربيجان.