رغم وفاتها.. نوستراداموس البلقان توقعت مرض ترامب

زعم أنصار العرافة البلغارية الشهيرة بابا فانجا أنها توقعت إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمرض عضال.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن محبي بابا فانجا، المعروفة أيضًا باسم "نوستراداموس البلقان"، قالوا إنها تنبأت بمعاناة رئيس الولايات المتحدة من "مرض غامض" عام 2020، وهو ما حدث في 2 أكتوبر/تشرين الأول، بإعلان إصابة دونالد ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا.

كان من بين تنبؤاتها الأخرى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهجمات نيويورك الإرهابية وتسونامي في تايلاند، ويقال إنها ظلت تعلن عن هذه التنبؤات حتى وفاتها عام 1996.

نشأت العرافة في مزرعة في دولة مقدونيا الحالية وأصيبت بالعمى أثناء عاصفة ترابية.

ويقال إنها قالت في تنبؤاتها عام 1989: "الإخوة الأمريكيون سيسقطون بعد تعرضهم للهجوم من قبل الطيور الفولاذية. ستعوي الذئاب في الأدغال، وستتدفق دماء الأبرياء".

تمت ترجمة ذلك على أنه الهجوم الإرهابي المروع على برجي مركز التجارة العالمي عندما اصطدمت بهما طائرتان في 11 سبتمبر/أيلول 2001.

لم تكتب بابا فانجا أبدًا أيًا من تنبؤاتها، وكانت تتمتع بمكانة خاصة لدرجة أن الحكومة البلغارية وضعتها في جدول الرواتب الحكومي.

وتوقعت العرافة البلغارية الشهيرة، التي توفيت عام 1996، أن يصاب الرئيس الأمريكي بمرض غامض في عام 2020.

عينت الحكومة موظفين لكتابة تنبؤاتها وتدوين مقابلاتها مع الأشخاص الذين أتوا إليها للحصول على المشورة.

تتضمن بعض نبوءاتها المستقبلية تغييرًا في مدار الأرض عام 2023 واكتشاف طريقة للسفر عبر الزمن عام 2304.

تنتهي تنبؤاتها في العام 5079 والذي، كما قالت، سيشكل نهاية الكون.