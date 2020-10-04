الميركاتو الصيفي.. طوق نجاة إيطالي لإنقاذ وناس من جحيم نابولي

بات النجم الجزائري آدم وناس على بعد خطوة صغيرة من الهروب من جحيم نادي نابولي الإيطالي، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية إيطالية، الأحد.

وكان الجناح الجزائري الطائر خرج من حسابات نادي الجنوب الإيطالي لأسباب فنية، بسبب عدم اقتناع مدربه الإيطالي جينارو جاتوزو بقدرته على تقديم الإضافة للفريق، على الأقل خلال الفترة الحالية.

موقع "كالتشيو نيوز 24" الإيطالي كشف عن نجاح نادي هيلاس فيرونا الإيطالي في الحصول على موافقة نابولي، للاستفادة من خدمات النجم الجزائري آدم وناس.

تفاصيل الاتفاق

منح نابولي موافقته المبدئية على انتقال آدم وناس لهيلاس فيرونا، على سبيل الإعارة لمدة سنة وحيدة مع أفضلية الشراء.

هذا الاتفاق سيقع تفعيله رسميا خلال الساعات القادمة، تحديدا بعد التغلب على بعض الإشكالات الإدارية البسيطة.

وسيكون النجم الجزائري مطالبا بتقديم أفضل مستوياته في تجربته الجديدة بإيطاليا، وذلك على أمل إقناع إدارة "الجالو بلو" بتفعيل بند الشراء.

يذكر أن وناس لعب في الموسم الفارط معارا لفريق نيس الفرنسي الذي رفض في نهاية المطاف، تفعيل بند الشراء بسبب المصاعب المادية التي عانى منها جراء أزمة كورونا.

فرصة ذهبية

النجم الجزائري لديه فرصة ذهبية لإثبات قدراته في الدوري الإيطالي، بعد أن عانى من التهميش مع نادي نابولي.

وكان الجناح الجزائري اكتفى بالمشاركة في 39 مباراة فقط مع نابولي، معظمها كلاعب بديل، أسهم فيها بـ6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

وسيكون وناس مطالبا بالتغلب على بعض النقائص التكتيكية لفرض نفسه في الدوري الإيطالي، خاصة وأنه أثبت في عدة مناسبات امتلاكه لإمكانات فنية خارقة.