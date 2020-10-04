جواهر الليجا.. 3 عوامل تبرر تفوق فاتي على فينيسيوس

خطف أنسو فاتي، جناح برشلونة الشاب، الأنظار إليه مؤخرا، بعد تألقه اللافت في أول مباراتين للفريق الكتالوني بالدوري الإسباني هذا الموسم.



فاتي صاحب الـ17 عاما سجل هدفين في الفوز 4-0 على فياريال، كما أحرز هدفا في الفوز على سيلتا فيجو، وأشار النقاد والمتابعون إلى أن اللاعب المولود في غينيا بيساو ينتظره مستقبل مذهل مع برشلونة.

تألق فاتي وضعه في مقارنة مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد الشاب، والذي يلعب في نفس مركزه، لكنه لا يظهر بنفس التألق، رغم أنه يكبر لاعب البارسا بـ3 سنوات.

وتستعرض "دوت الخليج الرياضية" في السطور التالية 3 أسباب رئيسية لتفوق فاتي على فينيسيوس، خاصة في الموسم الحالي.

مهارة بلا هدف

البرازيلي فينيسيوس يملك موهبة فطرية وقدرة هائلة على المرواغة والاختراق، ولكن يعاني من أزمة واضحة تتعلق بقدرته على إنهاء الهجمات والتسجيل واتخاذ القرارات الصحيحة.

وعلى العكس فإن موهبة فاتي لا تتخطى فينيسيوس، لكن لاعب برشلونة يتفوق بشكل واضح فيما يتعلق بالحسم والقدرة على التسجيل.

يذكر أن فينيسيوس شارك في 71 مباراة بقميص ريال مدريد في مختلف البطولات، سجل خلالها 10 أهداف، وهو نفس عدد الأهداف الذي سجله فاتي في 34 مباراة فقط مع برشلونة.

الضغط الإعلامي والجماهيري

فينيسيوس انضم إلى ريال مدريد في صيف 2018 قادما من فلامنجو البرازيلي مقابل 45 مليون يورو، وهو مبلغ كبير بالنسبة للاعب بعمر 18 عاما فقط، ما وضع ضغوطا إعلامية وجماهيرية على كاهله.

كذلك فإن غياب اللاعب الهداف في ريال مدريد بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس في 2018، تسبب في حالة من الضغط على كافة خط الهجوم في الفريق المدريدي.

في المقابل فإن فاتي نشأ في أكاديمية برشلونة وتدرج في الفئات السنية قبل تصعيده إلى الفريق الأول في الموسم الماضي، أي أنه لم يكلف النادي الكتالوني مبالغ كبيرة كما حدث مع فينيسيوس.

ويلعب فاتي بأريحية أكبر وبلا ضغوط تقريبا، في ظل وجود عدد من النجوم الكبار في هجوم برشلونة، على رأسهم القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

دور المعلم

في ظروف أفضل، كان من الممكن أن يحصل فينيسيوس على مساعدة لعلاج مشكلته مع إنهاء الهجمات، كما حدث مع راؤول جونزاليس نجم الريال الأسبق في بداية مسيرته مع الفريق.

ولكن المشكلة العامة في هجوم ريال مدريد وتذبذب مستوى الفريق بعد رحيل كريستيانو، تضع ملف تطوير فينيسيوس في مركز متأخر بقائمة أولويات المدرب زين الدين زيدان.

كذلك فإن فاتي يستفيد من اللعب بجوار ميسي الذي يعد واحدا من أيقونات كرة القدم، وهو الدور الذي يصعب على كريم بنزيمة شغله في مسيرة فينيسيوس.