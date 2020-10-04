يوم مميز في مصر.. 3 تحديات تنتظر محمد صلاح بعد شائعة كورونا

يستعد الفرعون المصري محمد صلاح لاعب وهداف ليفربول، لخوض مغامرة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حين يقود فريقه مساء الأحد أمام أستون فيلا، في الجولة الرابعة من المسابقة.

ولم يسبق لصلاح أن هز شباك أستون فيلا من قبل، خلال مباراتين شارك فيهما اللاعب ضد الفريق، اكتفى خلالهما بتمريرة حاسمة وحيدة.

ونجح "مو" في هز شباك 24 فريقا إنجليزيا على مدار مسيرته في بريمييرليج، سواء مع تشيلسي أو ليفربول، لم يكن من بينهما الفريق الذي يضم بين صفوفه الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي.

وبشكل عام، خاض صلاح 176 مباراة في الدوري الإنجليزي على مدار السنوات الماضية، منذ بدء تجربته الاحترافية التي لم تدم طويلا مع تشيلسي، حتى عودته كملك متوج على عرش نادي ليفربول قبل 3 سنوات.





وخلال تلك الفترة، سجل صلاح 99 هدفا ويأمل في الوصول إلى المئوية التهديفية الأولى له بالمسابقة على غرار الكبار مثل آلان شيرار الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز.

ظهور صلاح في مباراة الأحد، سيكون الأول له بعد شائعات إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي نفاها مصدر من ليفربول لـ "دوت الخليج الرياضية" السبت.

وشدد المصدر على أن جميع عناصر الفريق يخضعون لفحوصات بشكل يومي، للاطمئنان على سلامتهم، لاسيما بعد إصابة الثنائي تياجو ألكانتارا وساديو ماني بفيروس كورونا مؤخرا.

هداف الدوري الإنجليزي

الضحية الجديدة والوصول إلى الهدف المئوي بالتأكيد ضمن أهداف صلاح في مباراة أستون فيلا، لكن "مو" يمتلك تحديا آخرا يتمثل في رغبة قوية في العودة إلى صراع هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ويحتل صلاح المركز السادس في القائمة بـ3 أهداف، بعد أن غاب عن التهديف خلال آخر مباراتين لفريقه، بينما يتصدر دومينيك كالفيرت نجم إيفرتون القائمة (6 أهداف) يليه جيمي فاردي نجم ليستر سيتي (5).

وسجل 4 أهداف 3 لاعبين هم سون هيونج مين من توتنهام، ونيال موباي من برايتون وكاليوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد.

ويتساوى مع صلاح بـ3 أهداف، العديد من اللاعبين على رأسهم ألكسندر لاكازيت من أرسنال وداني إنجز مهاجم ساوثهامبتون.

يوم مميز في مصر

تريزيجيه لاعب أستون فيلا، تحدث عن المباراة المرتقبة أمام مواطنه صلاح، الذي لعبه بجواره كثيرا في صفوف منتخب مصر على مدار 7 سنوات.

وقال لاعب الأهلي المصري الأسبق في تصريحات أبرزتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه لعب مع صلاح في كأس الأمم الأفريقية مرتين، بجانب مونديال روسيا 2018.

وأضاف: "ستكون مباراة صعبة بسبب ما حققه مع ليفربول، لكننا جاهزون على أي حال، خاصة وأن نملك فريقا قويا وتعلمنا من دروس الموسم الماضي".





وأردف بقوله: "سيكون اليوم مميزا في مصر، مع وجود 3 لاعبين مصريين داخل أرضية الملعب".

واختتم تصريحاته بقوله: "تربطنا علاقات قوية للغاية كلاعبين مصريين في إنجلترا، وأحيانا أتناول العشاء مع محمد النني (لاعب أرسنال) وأحمد حجازي (مدافع وست بروميتش)، بجانب صلاح والمحمدي".