أسعار الذهب في مصر.. عيار 21 يتجه لقمة تاريخية خلال أيام

يتوقع تجار الذهب في مصر أن ترتفع الأسعار من جديد ووصولها لمستويات قياسية، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس عالميا، في ظل المخاوف التي تحيط بالاقتصاد العالمي بعد إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكورونا، وتزايد الإصابات بالفيروس في العديد من الدول.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا أي تغير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

ومع نهاية تعاملات الأسبوع، تمسك الذهب بمستوى 1900 دولار، الجمعة الماضي، وحقق المعدن النفيس أكبر مكسب أسبوعي في 8 أسابيع في ظل تأثر الإقبال على المخاطرة بسبب إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19.

وارتفع الذهب إلى قمة أكثر من أسبوع بعد أن قال ترامب على تويتر إنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا، ويتوقع أن تشهد أسواق الذهب ارتفاعات كبيرة مع بداية الأسبوع.

وفي مصر سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 722.01 جنيه مصري (45.85 دولار)، بينما سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 842.13 جنيه مصري (53.49 دولار).

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 962.62 جنيه مصري (61.13 دولار)، وسجل جنيه الذهب في مصر 6738.36 جنيه مصري (427.91 دولار).

ويرجح الخبراء أن تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع الجاري مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب عالميا، في ظل تداعيات الأزمة الصحية عالميا.

وسيظل المعدن النفيس على عرش الاستثمار الآمن لعدة أشهر مقبلة، بحسب تصريحات سابقة للدكتور وصفي أمين واصف، رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات باتحاد الغرف التجارية المصري، مؤكدا لـ"دوت الخليج الإخبارية" أن الذهب سيواصل الارتفاع في ظل الجائحة، وأن الحل التوصل لعقار للقضاء على الفيروس نهائيا.





وتوقع رئيس الشعبة العامة للمجوهرات والمصوغات في مصر، أن يعاود سعر أوقية الذهب عالميا الارتفاع ليتخطى حاجز 2500 دولار، كما سترتفع أسعار جرامات الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 لنحو ألف جنيه، في ظل تداعيات كورونا.

وارتفعت أسعار الذهب عالميا بنسبة تخطت أكثر من 30% منذ تفشي جائحة كورونا (كوفيد – 19)، باعتباره الملاذ الآمن للمدخرات.

ورجحت توقعات سابقة لبنك أوف أمريكا إلى إمكانية ارتفاع المعدن النفيس إلى مستوى 3 آلاف دولار للأوقية.

وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، في تصريحات سابقة لـ"دوت الخليج الإخبارية" إن المؤشرات كافة ترجح أن التوقيت الحالي مناسب لشراء الذهب، لكونه يمتلك فرصا للصعود.

وأكد أن المعدن النفيس الآن هو مخزن القيمة الأبرز في العالم، في ظل ضعف الدولار الأمريكي وكذلك العائد على أذون الخزانة، بسبب المخاوف من حدوث موجة تضخم جراء برامج المساعدات المالية الضخمة التي تنفذها العديد من دول العالم دون أن يقابلها زيادة في الإنتاج.