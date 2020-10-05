أسعار الذهب في مصر.. جرام عيار 21 يتمسك بالقمة

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، وذلك بالتزامن مع تشبث أسعار الذهب عالميا بمستوى 1900 دولار للأوقية.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 961.94 جنيه (61.09 دولار)، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية، نحو 841.72 جنيه (53.45 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18، الأكثر مبيعا في السوق المصري، عند مستوى 721.47 جنيه (45.82 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 561.14 جنيه (35.63 دولار)، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو480.97 جنيه (30.54 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 29,916 جنيه (1900 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6,734 جنيه (427.62 دولار)، وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 961,942 جنيه (61,087 دولار).

أسعار الذهب عالميا

تشبثت أسعار الذهب بمستوى 1900 دولار في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، إذ حد صعود الدولار من المكاسب، وحقق المعدن النفيس أكبر مكسب أسبوعي في 8 أسابيع في ظل تأثر الإقبال على المخاطرة بسبب إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكوفيد-19.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1900.40 دولار للأوقية (الأونصة) وجرت تسوية العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1907.60 دولار.

وسجلت الأسعار زيادة تقدر بنحو 2.2% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي أمس الجمعة، لتحقق أكبر ارتفاع أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أغسطس/آب الماضي.

كان الذهب قد ارتفع إلى قمة أكثر من أسبوع بعد أن قال ترامب على تويتر إنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا، مما أثر على وول ستريت.

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي.إم.أو "سيظل الذهب على الأرجح داخل نطاق محدود على المدى القصير".

واستفاد الدولار أيضا من الإقبال على الملاذات الآمنة، مما حد من صعود الذهب.

وتتجه الأنظار أيضا صوب اتفاق أمريكي بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.