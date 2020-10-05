أفادت وسائل إعلام ليبية بأن انفجارا ضخما هز منطقة غربي طرابلس ناجم عن انفجار مستودع ذخيرة تابعة لإحدى المليشيات المسلحة في العاصمة.

وذكرت تلك المصادر أن أهالي منطقة "جنزور" في العاصمة طرابلس، استفاقوا على وقع انفجارات قوية خلّفت أعمدة دخان بدت متصاعدة من داخل الأحياء السكنية.

وأشارت إلى أن سبب أصوات الذخيرة والقنابل يرجع إلى انفجار عنيف وقع في مخزن للذخيرة تابع لجماعة "فرسان جنزور".