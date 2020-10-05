ماذا حدث في غرفة ملابس ليفربول بعد سباعية أستون فيلا؟

هزيمة مفاجئة وغير متوقعة بالمرة، تعرض لها فريق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي أمام مضيفه أستون فيلا بنتيجة 2-7، في الجولة الرابعة من المسابقة، باتت الأكبر في تاريخه بالمسابقة خلال حقبة البريمييرليج.

وجاءت تلك الهزيمة بعد انطلاقة مميزة لليفربول بتحقيق 3 انتصارات متتالية في أول 3 مباريات، قبل أن يعرقل أستون فيلا مسيرة البطل بانتصار تاريخي أصاب لاعبي "الريدز" وجماهيره بصدمة كبيرة.

وعلمت "دوت الخليج الرياضية" من مصدر مقرب من ليفربول أن لاعبي الفريق أصيبوا بحالة من الذهول في غرفة خلع الملابس عقب اللقاء، ودخلوا في نوبة من الصمت الرهيب بعد الهزيمة الثقيلة.

وأكد المصدر أن اللاعبين ظلوا يتبادلون نظرات الحسرة والذهول في صمت، قبل أن يقطع الألماني يورجن كلوب تلك النوبة بالحديث، والتأكيد على أن ما حدث أمر طبيعي يحدث كثيرا في كرة القدم، وأن الفريق لم يكن فقط في يومه، مخففا من وقع الصدمة على لاعبيه.





وكان كلوب صرح عقب اللقاء بأن فريقه وقع في عدة أخطاء خلال مواجهة أستون فيلا استغلها المنافس بشكل جيد للغاية وتمكن من تحويلها إلى أهداف، بعدما قدم مباراة رائعة للتاريخ.

وأوضح المدرب الألماني أن ليفربول رغم ذلك أضاع الكثير من الفرص والأهداف المحققة، لكنها في كل الأحوال لم تكن لتكفي من أجل تحقيق التعادل بنتيجة 7-7.

يذكر أن الخسارة جمدت رصيد ليفربول عند 9 نقاط ليتراجع للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف خلف أستون فيلا وليستر سيتي وأرسنال، وبفارق 3 نقاط خلف جاره إيفرتون المتصدر بالعلامة الكاملة من 4 مباريات.