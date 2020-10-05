قال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن بلاده جدّدت اليوم الإثنين خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا وضمن مسار برلين دعوة دولة الإمارات للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية وجادة تدعم جهود الأمم المتحدة للحل السياسي في ليبيا.

وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه على "تويتر": "نشهد العديد من المبادرات الإيجابية المساندة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا، وتعمل دولة الإمارات مع المجتمع الدولي على دعم خارطة طريق سياسية بما يضمن وحدة واستقرار ليبيا الشقيقة وعبر حل شامل ومستدام."

وشاركت الإمارات، اليوم الإثنين، في الاجتماع الوزاري الدولي برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عبر الفيديو كونفرنس، لدفع الدول المعنية بالشأن الليبي للالتزام بمخرجات مؤتمر برلين المنعقد في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.





وكانت القوى الدولية اتفقت خلال اجتماع قمة عُقد في برلين 19 يناير/كانون الثاني الماضي على تعزيز الهدنة في ليبيا، لكن مليشيات السراج لم تلتزم باتفاقيات وقف إطلاق النار، ولم تكف الدول الداعمة عن إرسال الأسلحة.

واتفق المشاركون في البيان الختامي حينها والذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على فرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة وبذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات.

وقال خبراء ليبيون إن "مؤتمر برلين 2" سيكون عودة للمربع الأول في الأزمة الليبية، إن لم يسع لحلحلة أزمات انتشار السلاح وسطوة تنظيم الإخوان الإرهابي والمليشيات الإجرامية غرب ليبيا.