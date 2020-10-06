الميركاتو الصيفي.. 9 دقائق تنقذ آدم وناس من جحيم نابولي

أفلت الجناح الجزائري آدم وناس من جحيم نادي نابولي الإيطالي، قبل 10 دقائق من نهاية الميركاتو الصيفي لعام 2020.

وأعلن نابولي موافقته على رحيل اللاعب الجزائري إلى كالياري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وأوضح النادي الإيطالي في بيانه أن الإعارة ستمتد لموسم واحد، مع أحقية كالياري في الحصول على اللاعب بشكل نهائي بعد انتهاء الإعارة.

وأكدت تقارير صحفية أن الانتقال حدث قبل 9 دقائق فقط من إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإيطالي.

وكان وناس قد أبدى رغبته في الرحيل عن الفريق البارتينوبي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل ابتعاده عن حسابات مدربه جينارو جاتوزو.

الجناح الجزائري اكتفى بالمشاركة في 39 مباراة فقط مع نابولي، معظمها كلاعب بديل، أسهم فيها بـ6 أهداف ما بين صناعة وتسجيل، منذ انضمامه إلى صفوفه في 2017.

يذكر أن وناس لعب في الموسم الماضي معارا لفريق نيس الفرنسي، الذي رفض في نهاية المطاف تفعيل بند الشراء، بسبب المصاعب المادية التي عانى منها جراء أزمة كورونا.