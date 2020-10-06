أبرزها كافاني وبارتي.. صفقات بالجملة في آخر أيام الميركاتو الصيفي

شهد اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي إبرام العديد من الصفقات القوية.. "دوت الخليج الرياضية" تستعرض أبرزها عبر التقرير التالي.

وعلى مدار الفترة الماضية حاولت بعض الأندية إبرام الصفقات رغم الحالة المالية الصعبة التي خلفها انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الكروي.



برشلونة يجذب الأنظار في إسبانيا

ينتظر أن يكون برشلونة الأكثر نشاطا بين أندية الدوري الإسباني خلال اليوم الأخير، لكن صفقات ضم اللاعبين إلى صفوفه ستعتمد على اللاعبين الراحلين عنه.

ويحاول برشلونة بيع لاعب قلب الدفاع الفرنسي جان-كلير توديبو والتعاقد مع المدافع إريك جارسيا من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويتبقى عام واحد على نهاية عقد جارسيا "19 عاما" مع مانشستر سيتي، وقد ينتظر برشلونة إلى الصيف المقبل كي يضم اللاعب في صفقة انتقال حر.





كذلك تعتمد فرص برشلونة في ضم ممفيس ديباي من ليون الفرنسي على رحيل عثمان ديمبلي عن الفريق الكتالوني بعقد إعارة.

ولا يتوقع أن ينشط ريال مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.



لكن يحتمل أن يحسم أتلتيكو مدريد تعاقده مع لاعب خط الوسط لوكاس توريرا من أرسنال الإنجليزي إلى جانب السماح برحيل لاعب قلب الدفاع نهوين بيريز بعقد إعارة.

نشاط محتمل لمانشستر يونايتد

أشارت توقعات إلى أن مانشستر يونايتد قد يكون من أكثر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نشاطا في سوق الانتقالات الصيفية، حيث ارتبطت عدة أسماء كبيرة بالانتقال إلى الفريق.

ويتوقع أن يكمل النادي صفقة ضم المدافع أليكي تيليس من بورتو البرتغالي، كما ارتبط اسمه أيضا بجادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني وبالنجم الأوروجواياني إدينسون كافاني الذي لا يرتبط بأي عقد حاليا.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية في تقرير لها أن إدارة يونايتد حولت أنظارها في آخر ساعات الميركاتو الصيفي إلى االفرنسي كينجسلي كومان جناح بايرن موينيخ الألماني، بعد فشل التعاقد مع جادون سانشو من بروسيا دورتموند، وهو نفس حال صفقة انتقال عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الذي رفضت إدارة الكتالان بيعه ليونايتد.





وفي نفس مركز كومان، ذكرت صحيفة "إكسبريس" أن يونايتد وصل لمفاوضات متقدمة مع أتالانتا الإيطالي للظفر بخدمات لاعبه عماد تراوري، موضحة أن تصريح العمل يبقى الأزمة الوحيدة التي تمنع الانتقال وربما تؤجل الصفقة إلى انتقالات يناير/ كانون الثاني المقبل.





أما ليفربول حامل لقب الدوري الممتاز، والذي خسر أمام أستون فيلا 2-7 مساء الأحد، فيتوقع أن يشهد حالة من الهدوء في اليوم الأخير من سوق الانتقالات رغم أن عددا من اللاعبين قد يرحلوا عن الفريق ومن بينهم شيردان شاكيري.

إيفرتون لا يتوقف

إيفرتون المتصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، واصل تدعيم صفوفه، بالتعاقد مع بن جودفري قائد المنتخب الإنجليزي للشباب (تحت 21 عاما) من نورويتش سيتي، وذلك في أول صفقة كبيرة خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

ووقع جودفري "22 عاما"، الذي يمكنه أيضا اللعب كلاعب خط وسط، عقدا لمدة 5 أعوام، ولم يجر الإعلان عن قيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية رددت أنها تبلغ 25 مليون جنيه إسترليني.

هوفنهايم يضم لاعب توتنهام

أعلن نادي هوفنهايم الألماني تعاقده مع لاعب خط الوسط ريان سيسيجنون على سبيل الإعارة من توتنهام الإنجليزي لمدة موسم واحد.

وكان سيسيجنون "20 عاما" لاعب المنتخب الإنجليزي للشباب (تحت 21 عاما) قد انضم إلى توتنهام قادما من فولهام في صيف 2019، وقد سجل هدفا واحدا وصنع هدفا آخر خلال 12 مباراة خاضها في الموسم الماضي.





بايرن ميونيخ يبحث عن التعزيز

وفي ألمانيا، أصبحت الأضواء مسلطة بشكل كبير على بايرن ميونيخ مع توقعات تشير إلى جهود مكثفة من النادي خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

ويسعى بايرن ميونيخ إلى تعزيز صفوفه استعدادا لتحديات الموسم الجديد المتأثر بتداعيات أزمة جائحة كورونا، حيث يشهد ازدحاما واضحا في جدول المباريات.

ويأتي على رأس المرشحين للانضمام للفريق، إريك ماكسيم تشوبو-موتينج لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي وأندريج كراماريتش لاعب هوفنهايم.



كذلك يحتمل أن يسعى بايرن ميونخ لإعارة المهاجم الشاب جوشوا زيركزي من أجل منحه فرصة اكتساب خبرة المشاركة، كما ارتبط اسم مايكل كويزانس بالانتقال إلى مارسيليا الفرنسي.





يوفنتوس يقترب من كييزا

قبل ساعات من غلق سوق الانتقالات الصيفية، يواصل نادي يوفنتوس المفاوضات لضم فيدريكو كييزا بعقد إعارة من فيورنتينا، فيما قد يشكل أكبر صفقة خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات في إيطاليا.

كذلك قد يشهد فريق فيورنتينا رحيل المدافع الصربي الدولي نيكولا ميلينكوفيتش في ظل رغبة عدد من الأندية، من بينها إنتر ميلان وميلان، في التعاقد معه.

وقد تشهد الساعات الأخيرة من السوق، انتقال لاعبي قلب الدفاع ميلان سكرينيار، من إنتر ميلان، وكاليدو كوليبالي، من نابولي، رغم أن كل من الناديين يطلب نحو 40 مليون يورو، وهو ما شكل عقبة في طريق رحيل اللاعبين حتى الآن.

ويتردد أن نابولي قريب من إبرام اتفاقية لضم تيموي باكايوكو من تشيلسي الإنجليزي، وذلك بعد أن خضع لاعب خط الوسط الفرنسي للفحوص الطبية الأحد.





ميلان يستهدف مدافع ستراسبورج

ذكر راديو "مونت كارلو" الفرنسي، في تقرير له، أن إدارة ميلان الإيطالي قدمت عرضاً رسمياً لنادي ستراسبورج للظفر بخدمات المدافع محمد سيماكان في الساعات الأخيرة من الميركاتو.

وتبحث إدارة ميلان عن ضم مدافع بعدما فشلت محاولات النادي للظفر بأحد الظهيرين، أنطونيو روديجير من تشيلسي وأوزان كاباك من شالكه.

ومثل سيماكان منتخب فرنسا تحت 20 سنة وينحدر لأصول غينية، وشارك مع ستراسبورج في المباريات الست التي خاضها الفريق بالدوري الفرنسي هذا الموسم.

إشبيلية يضم إدريسي

أعلن نادي إشبيلية الإسباني تعاقده مع النجم المغربي أسامة إدريسي قادما من ألكمار الهولندي.





ووقع اللاعب صاحب الـ24 عاما عقدا لمدة 5 سنوات مع النادي الأندلسي، في صفقة استفاد منه النادي الهولندي بمبلغ 12 مليون يورو، ليصبح إدريسي رابع لاعب مغربي في صفوف إشبيلية، إلى جانب كل من ياسين بونو ومنير الحدادي ويوسف النصيري.

أرسنال مصر على بارتي

موقع "فوتبول لندن" البريطاني كشف في تقرير له أن نادي أرسنال الإنجليزي سيقوم بالتعاقد مع الغاني توماس بارتي، لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسبانين قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

وعلى الرغم من أن الشرط الجزائي في عقد بارتي بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني، فإن الوضع المالي للجانرز المتدهور بسبب فيروس كورونا سيجعل من الصعب على النادي شراءه بشكل مباشر، مما سيستدعي أن يخفض الأتلتي من مطالبه المالية للاستغناء عنه.





زيدان الصغير يحدد ناديه

أصبح الفرنسي لوكا زيدان، نجل زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، حارسا جديدا لفريق رايو فايكانو المنافس بدوري الدرجة الثانية الإسباني، خلال الموسمين المقبلين، بعدما لم يجدد هذا الصيف عقده مع الفريق الملكي.

ولعب لوكا (22 عاما) الموسم الماضي معارا من الفريق الملكي لصفوف راسينج سانتاندير، الذي شارك معه في 33 مباراة بدوري الدرجة الثانية، ليهبط معه للدرجة الثالثة.

وكان لوكا قبلها لعب للفريق الأول لريال مدريد يوم 19 مايو/ أيار 2018 أمام فياريال في الليجا، وبعدها بنحو عام وتحديدا في 31 مارس/ آذار 2019 شارك في مباراته الثانية والأخيرة أمام هويسكا.

بايرن ميونيخ يضم 3 صفقات

أعلن نادي بايرن ميونيخ تعاقده مع المهاجم الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينج في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسم واحد.

تشوبو موتينج لعب مع باريس سان جيرمان خلال السنوات الماضية، قبل أن يرحل عن صفوفه عقب انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الماضي.





كما أعلن النادي البافاري تعاقده مع الجناح البرازيلي دوجلاس كوستا قادما من يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

كوستا لعب لبايرن ميونيخ في الفترة بين عامي 2015 و2017، ونجح في الفوز معه بالدوري الألماني مرتين، قبل الانتقال إلى يوفنتوس.

وقبل دقائق من إغلاق الميركاتو الصيفي في ألمانيا، أعلن النادي البافاري تعاقده مع الظهير الفرنسي بونا سار.

صاحب الـ28 عاما سينضم إلى الفريق البافاري قادما من مارسيليا الفرنسي بعقد يمتد لـ4 مواسم.

انتهاء انتقالات "البوندسليجا"

مع حلول السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، يكون سوق الانتقالات الصيفية قد انتهى في الدوري الألماني.

وبذلك، لن تكون أندية "البوندسليجا" قادرة على إبرام صفقات جديدة، غير أنها من الممكن أن تبيع أو تعير لاعبيها للأندية التي لم ينتهِ سوق الانتقالات فيها.

جندوزي يرحل عن أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رحيل لاعبه الفرنسي ماتيو جندوزي إلى فريق هيرتا برلين على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.





جندوزي انتقل إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية قبل الماضية قادما من لوريان الفرنسي، قبل أن يبتعد عن التشكيلة الأساسية.

يوفنتوس يضم كييزا

أعلن نادي يوفنتوس تعاقده مع الجناح الإيطالي فيديريكو كييزا قادما من فيورنتينا الإيطالي معارا لمدة موسمين مقابل 10 ملايين يورو.

وأوضح النادي أنه يحق له ضم اللاعب بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته مقابل دفع 40 مليون يورو، مع إمكانية زيادة 10 ملايين حال استيفاء بنود معينة.

مانشستر يونايتد يضم تيليس

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعاقده مع البرازيلي أليكس تيليس قادما من بورتو البرتغالي بعقد يمتد لـ4 مواسم، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

النادي الإنجليزي سيدفع 40 مليون يورو لصالح بورتو، نظير الحصول على خدمات الظهير الأيسر الطائر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

إغلاق سوق الانتقالات في الدوري الإيطالي

وبحلول التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، تكون سوق الانتقالات الصيفية قد أغلقت أبوابها في الدوري الإيطالي.

سمولينج ينتقل إلى روما

من جهته، أعلن نادي مانشستر يونايتد انتقال مدافعه الإنجليزي كريس سمولينج إلى روما الإيطالي بشكل نهائي.

المدافع الدولي لعب لروما معارا خلال الموسم المنصرم، قبل أن يتجح نادي العاصمة في التعاقد معه بشكل نهائي.

وأكدت تقارير صحفية أن قيمة الانتقال تبلغ نحو 20 مليون يورو، على أن ينتقل بعقد يمتد لـ3 مواسم.

مانشستر يونايتد يضم كافاني وديالو

أعلن نادي مانشستر يونايتد تعاقده مع الإيفواري أماد ديالو، قادما من أتالانتا الإيطالي، بدءا من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صاحب الـ18 عاما سينتقل إلى ملعب أولد ترافورد مقابل 19 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 18 مليونا كمتغيرات.

اللاعب الشاب شارك مع أتالانتا في 3 مباريات منذ بداية الموسم الحالي، ونجح في تسجيل هدفه الأول مع الفريق في مشاركته الأولى.





كما أعلن "الشياطين الحمر" التعاقد مع الأوروجواياني إدينسون كافاني في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

المهاجم الأوروجواياني سينضم إلى الفريق بعقد يمتد لموسم وحيد، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

توريرا إلى أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد تعاقده مع الأوروجواياني لوكاس توريرا قادما من أرسنال الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.





اللاعب الشاب انتقل إلى "الجانرز" في 2018 قادما من سامبدوريا الإيطالي، قبل أن يبتعد عن التشكيلة الأساسية خلال الفترة الأخيرة.

أرسنال يخطف بارتي من أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد انتقال لاعب وسطه الغاني توماس بارتي إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النادي الإسباني في بيانه أن أرسنال قام بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، قبل نصف ساعة من انتهاء سوق الانتقالات الصيفية.





وأكدت تقارير صحفية أن الصفقة ستكلف خزائن نادي أرسنال نحو 45 مليون جنيه إسترليني، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب.