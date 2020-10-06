جدد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، الثقة في الحكومة الحالية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

قرار تجديد الثقة في الحكومة الكويتية، يعد الأول لأمير البلاد الجديد منذ توليه مقاليد الحكم قبل أيام.

وخلال لقائه بأمير الكويت، اليوم، وضع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح استقالة حكومته بين يدي الشيخ نواف الصباح، قبل حصوله على تجديد الثقة.

وأشاد أمير الكويت بأداء حكومة بلاده في المهام المكلفة بها، مؤكداً ثقته فيها للاستمرار في القيام بمهامها وأداء الواجبات الدستورية واستكمال التحضير والاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة لاستمرار المسيرة الديمقراطية.

والأربعاء 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية، أميرا للكويت، متعهدا بالسير على نهج الراحل الشيخ جابر الصباح.

وتجرى الانتخابات التشريعية الثامنة عشر في تاريخ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبات الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً للحكومة الكويتية، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 خلفاً للمستقيل الشيخ جابر المبارك.