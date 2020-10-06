قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، إن الأطماع في مصر لم تنته وخطورة التهديدات لم تقل.

وأضاف السيسي، فى كلمته بمناسبة الذكرى الـ 47 لحرب أكتوبر، أن مستقبل الأوطان لا تصنعه الشعارات والمزايدات ومقدرات الشعوب لا يمكن أن تترك عرضة للأوهام والسياسات غير المحسوبة.

وتابع: "ونحن في مصر نجدد العهد على مواصلة العمل، من أجل صون كرامة هذا الوطن والمضي قدما في طريق البناء والتنمية والتعمير والسلام".

وأشار إلى أن "نصر أكتوبر علمنا أن الأمة المصرية قادرة دوما على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين".

وفي الـ6 من أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، شنت مصر وسوريا حربا على إسرائيل، وهي رابع الحروب العربية الإسرائيلية، بعد حرب فلسطين 1948، وحرب السويس 1956، وحرب الأيام الستة 1967.

الحرب بدأت يوم السبت 6 أكتوبر/تشرين الأول، بتنسيق هجومين مفاجئين متزامنين على قوات الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما للجيش المصري على جبهة سيناء المحتلة، وآخر للجيش السوري على جبهة هضبة الجولان المحتلة، وبدعم عسكري واقتصادي من عدد من الدول العربية، ليلحق الصف العربي هزيمة مدوية بالعدو الإسرائيلي.