الميركاتو الصيفي.. بلايلي يخطط مع الفيفا طريقه لناديه الجديد

لم يتمكن النجم الجزائري يوسف بلايلي من حسم وجهته المستقبلية خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، على الرغم من حصوله على الضوء الأخضر من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم للتعاقد مع نادٍ جديد.



وكان "الفيفا" أعلن مؤخرا عن تعهده بقضية طلب النجم الجزائري التي طالب فيها بفسخ عقده من جانب واحد مع ناديه الأهلي السعودي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، كما منح اللاعب حق التوقيع لأي ناد جديد قبل 3 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وفشل بلايلي في الانضمام لنادٍ جديد قبل هذا التاريخ، وهو ما جعل محاميه يتحرك في الكواليس مع الفيفا لإيجاد الحلول القانونية التي تسمح له بالهروب من شبح البطالة بعد انتهاء مهلة الاتحاد الدولي دون تمكنه من العثور على نادٍ جديد.



استشارة حاسمة

كشفت صحيفة "كومبيتيسيون"، الناطقة باللغة الفرنسية، أن محامي بلايلي توجه إلى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمعرفة الصفة القانونية التي ستمنحها للاعب حال اتخاذ قرار نهائي يقضي بفسخ العقد الذي يربطه بالأهلي السعودي.





وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة النزاعات ستقوم بتكييف الوضعية القانونية ليوسف بلايلي بعد دراسة جميع حيثيات الملف بجميع تفاصيله.

وفى حالة اعتبار بلايلي "جوكر طبي" فإنه لن يكون بإمكانه التوقيع خارج فترات الانتقالات القانونية إلا في حالة وحيدة، وهي تقديم النادي الذي سيتعاقد معه ملفا طبيا يؤكد تعرض أحد لاعبيه لإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وهو ما سيمكنه في هذه الحالة من ضمه النجم الجزائري كـ"جوكر طبي".

أما إذا ما قررت لجنة نزاعات الفيفا اعتباره "لاعبا بلا ناد" فسيكون بإمكانه الانتقال لناد آخر حتى خارج فترات الانتقال القانونية وقتما أراد.

يذكر أن بلايلي انضم في عام 2018 لنادي الترجي التونسي خارج فترة الانتقالات الشتوية، وذلك بعدما منحه "الفيفا" صفة لاعب بلا ناد إثر فسخ العقد الذي كان يربطه بأنجيه الفرنسي.





وضعية معقدة

يعيش يوسف بلايلي وضعية صعبة للغاية من الناحية الرياضية، حيث لم يشارك في أي مباراة منذ شهر مارس/ آذار الماضي.

وكان الجناح الجزائري الطائر غادر المملكة العربية السعودية منذ قرابة 7 أشهر، بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي أوقف النشاط الكروي في كامل أرجاء العالم.



وهذه البطالة المطولة دفعت بجمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، لعدم توجيه الدعوة إليه للمشاركة في المواجهتين الوديتين اللتين سيخوضهما منتخب الجزائر، يومي 9 و19 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي تباعا أمام نيجيريا والمكسيك.

ويحتاج بلايلي لحسم وضعيته الجديدة في أسرع الآجال، لتفادي تواصل ابتعاده عن الملاعب لفترة أطول، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي على إمكاناته البدنية والفنية.