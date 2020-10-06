سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020

استقر متوسط سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، لدى البنوك وشركات الصرافة، وسط هدوء الطلب، وفق متعاملين.

وسجل سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وتشهد سوق النقد المصرية حالة استقرار كبيرة، بعد انخفاض متتالٍ للدولار وفقا لمسح أجرته "دوت الخليج الإخبارية"، على أسعار الدولار في 29 بنكا عاملا في مصر.

ويأتي التراجع في أسعار الدولار، وسط تقارير أكدت أن مصر ستكون الدولة الوحيدة التي ستشهد نموا بين دول عمليات البنك"الأوروبي لإعادة الإعمار" هذا العام.

وتوقع البنك نمو الاقتصاد بمعدل 5% في 2021، رغم جائحة "كوفيد-19" حيث إن الاقتصاد المصري ما زال في طريقه إلى تحقيق نمو بمعدل 2% خلال عام 2020، والنمو بمعدل 5% في العام المقبل.

وبدأ الاقتصاد المصري في التعافي من ارتفاع معدلات البطالة وإغلاق الأعمال التجارية العائلية بسبب الجائحة، وفق ما ذكره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، بحسب استطلاع أجراه بين نحو 40 ألف شخص ونحو ألفي شركة صغيرة ومتوسطة في 14 دولة يعمل بها البنك.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في أغسطس/آب الماضي أن 23% من المصريين فقدوا وظائفهم خلال الجائحة، فيما أغلقت نحو ثلث الأعمال العائلية مؤقتا خلال الجائحة.

أقل سعر للدولار

وجاء أقل سعر للدولار عند 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع في المصرف العربي الدولي و البنك العربي الأفريقي.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع على الدولار في عدة بنوك، التجاري الدولي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، العقاري المصري، والإمارات دبي الوطني، وبلوم مصر، والمصري لتنمية الصادرات، والمصرف المتحد، و الأهلي اليوناني.

اليورو والإسترليني



وسجل اليورو 18.37 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وبلغ الإسترليني 20.24 جنيه للشراء و20.51 جنيه للبيع.

الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 4.11 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع، في البنك الأهلي، كما سجل الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء و 4.30 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتى 48.85 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع، على شاشة البنك الأهلي.