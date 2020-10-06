لاعب وسط.. أول صفقة محلية للهلال السعودي

دوت الخليج الرياضيةالثلاثاء 2020/10/6 03:02 م بتوقيت أبوظبي
اقترب نادي الهلال السعودي من إبرام أولى صفقاته المحلية، استعدادا للموسم الجديد من المسابقة المحلية.
وحسب مراسل دوت الخليج الرياضية، فإن هناك مفاوضات متقدمة للتعاقد مع أول لاعب من الدوري المحلي في الميركاتو الصيفي الحالي.
ويتعلق الأمر بفواز الطريس لاعب الاتفاق السعودي، والمنتخب الأولمبي السعودي صاحب الـ23 عاما.
وتابع المصدر: "تم الاتفاق بالفعل مع لاعب الوسط، ويتبقى الإعلان الرسمي".
الطريس شارك في 19 مباراة مع فريقه في الموسم الحالي ببطولتي الدوري وكأس الملك، سجل خلالها هدفا وصنع 4 آخرين.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت في وقت سابق عن جدول مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020-2021، والمقرر انطلاقه يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
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