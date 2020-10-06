أعلن الجيش اليمني، مساء الثلاثاء، تحرير معسكر الخنجر الاستراتيجي بمحافظة الجوف، فيما قتل 12 حوثيا، بمعارك مع القوات المشتركة بمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

وقال الجيش اليمني، في بيان له، إن قواته تمكنت من تحرير معسكر الخنجر الاستراتيجي وعدد من المواقع المحيطة به، شمال مدينة الحزم، مركز الجوف.

وبتحرير معسكر الخنجر، تكون القوات الحكومية والمقاومة الشعبية قد أمنت بشكل كامل الهجمات الحوثية على محافظة مأرب من اتجاه الجوف، وكذلك الطريق الدولي القريب من منطقة العلم.

وفي السياق، تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، خسائر جديدة جراء تصعيدها ضد اتفاق ستوكهولم بمحافظة الحديدة، الواقعة على البحر الأحمر، غربي اليمن.

وقالت القوات المشتركة، في بيان، إنها تصدت لمحاولة تسلل حوثية على مديرية التحيتا، فضلا عن رصد تعزيزات أخرى تجاه مديرية حيس، جنوبي الحديدة قادمة من صنعاء وصعدة.

وأسفرت المعارك عن مقتل 12 عنصرا حوثيا وعشرات الجرحى، وتدمير آليات عسكرية مختلفة، فيما لاذ بقية العناصر المتسللة بالفرار، وفق البيان.

وتحاول المليشيا الحوثية نسف اتفاق ستوكهولم بتوسيع رقعة المعارك بالحديدة إلى مناطق مختلفة، حيث حاولت خلال الساعات الماضية التوغل نحو مواقع القوات المشتركة من اتجاه شارع الخمسين ومنطقة كيلو 16.

وصعدت المليشيا الحوثية من استهداف المناطق المأهولة بالسكان في الحديدة، بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

وقال مصدر محلي، لـ"دوت الخليج الإخبارية"، إن القصف الحوثي الذي استهدف حي الربصة بمديرية الحوك، أسفر عن مقتل طفل وإصابة 9 آخرين.

وكانت البعثة الأمم لمراقبة اتفاق الحديدة، قد نددت، ليل أمس الإثنين، بالتصعيد الحوثي ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى الآليات المشتركة التي تم انشاؤها على مدى العامين الماضيين.