دوت الخليج الإخبارية - وكالاتالثلاثاء 2020/10/6 08:34 م بتوقيت أبوظبي
أعلن برلمان قرغيزستان ، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء كوبات بك بورونوف القريب من الرئيس الحالي استقال من منصبه.
وقال المكتب الإعلامي للبرلمان إن سادير جاباروف انتخب رئيسا للوزراء في قرغيزستان خلفا بورونوف.
واتخذ القرار، طبقا لبيان البرلمان، خلال اجتماع طارىء للمجلس، مضيفا أن الاجتماع عقد في فندق بسبب استيلاء المتظاهرين على مقر البرلمان.
وسادير جاباروف سياسي كان مسجونا وحرره، الإثنين، متظاهرون كانوا يحتجون على نتائج الانتخابات التشريعية.
واليوم، أُعلن في قرغيزستان إلغاء نتيجة الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد مواجهات أعقبت السباق وخلفت قتيلا وأضرارا مادية.
وجاء الإعلان من قِبل لجنة الانتخابات المركزية، التي قالت إن نتائج السباق التشريعي الذي جرى أمس الأول الأحد، "باطلة".
وفي أعقاب إعلان فوز الأحزاب الموالية للرئاسة في انتخابات الأحد، نزل الآلاف من معارضي السلطة إلى شوارع العاصمة بشكيك، في احتجاجات سرعان ما انقلبت إلى مواجهات مع الشرطة، وأدت إلى سقوط قتيل و 120 جريحا على الأقل.
وعلى وقع المواجهات، قال رئيس البلاد سورونباي جينبيكوف، إنه أمر قوات الأمن بعدم إطلاق النار وعدم إراقة الدماء، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تفاقم الوضع.
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