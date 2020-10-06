أعلن المجلس الفيدرالي الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، رفضه الاعتراف بانتخابات تجراي، كما قرر قطع الاتصالات بين الحكومة الفيدرالية والإقليم.

يأتي ذلك ردا على إجراء الإقليم انتخابات، الشهر الماضي، أسفرت عن فوز جبهة تحرير تجراي، وانتخاب رئيس الجبهة حاكما للإقليم.

والمجلس الفيدرالي هو الغرفة الثانية للبرلمان، ويمثل السلطة الدستورية العليا في فض المنازعات الدستورية بالبلاد.