هدية ميسي للاعبي الأرجنتين.. مبروك كسبت رحلة بالطائرة

قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني ومنتخب التانجو، طائرته العائلية الخاصة لزملائه في المنتخب، الذين يسافرون لافتتاح رحلة التانجو في تصفيات كأس العالم 2022.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها، أن طائرة ميسي الخاصة والتي تبلغ قيمتها المالية 12 مليون جنيه إسترليني، سيستقلها نجوم التانجو خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

الأرجنتين ستلعب مع بوليفيا والإكوادور في تصفيات مونديال 2022، يومي 9 و14 أكتوبر/تشرين أول الجاري.

قيام ميسي بهذه الخطوة، جاء كإجراء احترازي لمنع إصابته وزملائه في منتخب التانجو بفيروس كورونا المستجد.





وسينضم إلى ميسي على متن الطائرة، زملاؤه في منتخب التانجو، باولو ديبالا وخوان فويث وماركوس أكوانا ولوكاس أوكامبوس ونيكولاس أوتاميندي.

الطائرة الخاصة بميسي يستقلها هو وأفراد أسرته، وبدأ استخدامها في عام 2018.

الطائرة منقوش على سلالمها أسماء أفراد عائلة ليو، بداية من زوجته أنتونيلا وليو نفسه، مروراً بأبنائه سيرو وماتيو وتياجو، بينما على ذيل الطائرة الرقم 10 الذي يرتديه أفضل لاعبي العالم.





الغريب أن الطائرة عانت من عطل مفاجئ في مطلع العام الحالي، ممّا أجبرها على الهبوط في بروكسل البلجيكية بسبب خطأ تقني.

تمتاز الطائرة بوجود مطبخ خاص، وحمامين و16 مقعدا، بالإضافة إلى أنه يمكن تحويل المقاعد إلى 8 أسرة للنوم.