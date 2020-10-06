سليماني ينتقم.. يرد على الانتقادات ويُشبه نفسه بميسي

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالثلاثاء 2020/10/6 06:24 م بتوقيت أبوظبي
رد الجزائري إسلام سليماني، لاعب ليستر سيتي الإنجليزي، على الانتقادات الكثيرة التي تعرض لها، مشبها نفسه بالأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني.
وقال سليماني في حوار مُطول مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الثلاثاء، إن حياته بمثابة "انتقام مُستمر" ضد جميع من شكك فيه، مضيفا: "جميع من يعرفني، يمكنه أن يؤكد أن التعليقات السلبية الموجهة ضدي في كل مرة، تمنحني دفعة غضب، أستغلها بشكل إيجابي فوق أرضية الميدان، للرد على كل المشككين".
وواصل: "الانتقادات تحفزني، لأنني أضع في رأسي هدفا وحيدا، ألا وهو إخراس أفواه من يُشككون في قدراتي، لا يُمكن أن تتصوروا الدرجة التي لا أهتم بها بكلام الناس".
وشبه سليماني نفسه بالأرجنتيني ميسي، قائلا: "أتعرض للانتقادات مثل ليونيل ميسي، وهو ما يجعلني غير آبه بما يُقال حول شخصي في وسائل التواصل الاجتماعي".
وختم في هذا الشأن: "حتى مع شباب بلوزداد في الجزائر، كان الأنصار يصفونني بالمجنون، ولكني رفعت التحدي وفرضت نفسي، رغم كل شيء".
واستحضر إسلام سليماني المُعاملة التي تعرض لها في فرنسا، العام الماضي، عند التحاقه بصفوف نادي موناكو على سبيل الإعارة قادما من ليستر سيتي، قائلا: "خلال الندوة الصحفية التي قُدمت فيها لوسائل الإعلام رفقة النيجيري هنري ووسام بن يدر، لا أحد كلف نفسه بتوجيه أي سؤال لي، لقد شعرت بالإهانة، وفهمت بأنهم يرون فيّ لاعبا غير قادر على تقديم الإضافة".
وختم: "عندما مرت الندوة الصحفية، قلت في قرارة نفسي سترون من هو سليماني، وقدمت موسما رائعا سواء من حيث الفعالية أمام المرمى أو من حيث التمريرات الحاسمة، وهذه القاعدة لن أشذ عليها في قادم التجارب التي تنتظرني، هذا أمر مفروغ منه".
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