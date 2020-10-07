رغم غلق الميركاتو.. بن رحمة يتصدر 4 صفقات محتملة

يتصدر الجزائري سعيد بن رحمة لاعب فريق برينتفورد الإنجليزي، الناشط بدوري القسم الثاني في إنجلترا، قائمة الأسماء المرشحة للانتقال لأحد فرق البريمييرليج رغم إغلاق الميركاتو الصيفي أمس الاثنين 5 أكتوبر/تشرين أول 2020.

رابطة "البريمييرليج" وضعت نظاما مختلفا للسوق، قد يمنح بن رحمة الفرصة للانتقال إلى أحد أندية المسابقة خلال الفترة المقبلة، حيث أن اللائحة التي وضعتها الرابطة تنص على إغلاق سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول، غير أنها تمتد إلى يوم 16 من الشهر نفسه، شريطة أن تكون الانتدابات من داخل إنجلترا.

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، تقريراً عن أبرز الأسماء التي يمكن انتقالها خلال العشرة أيام المقبلة، والذي جاء على رأسهم بن رحمة.

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن بن رحمة أذهل فرق التشامبيونشيب بإمكانياته الفنية الهائلة، على مدار الموسم الماضي ثم الموسم الحالي.

وأشار التقرير إلى رغبة فريق كريستال بالاس الإنجليزي في ضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه إسترليني، قبل أن تتوقف الصفقة مع تراجع المدرب روي هودسون عن التعاقد مع اللاعب.

لكن التقرير شدد على أن بالاس لم يكن الوحيد المهتم بالموهبة الجزائرية، فهناك أيضاً وست هام يونايتد وكذلك عملاقي لندن تشيلسي وأرسنال.

نادي برينتفورد لا يرفض رحيل اللاعب الجزائري الذي تألق معه خلال الموسم الماضي، وهو ما يتضح من قيام توماس فرانك، مدرب الفريق، بعدم الاعتماد عليه كثيرا، لتجهيز بديل له حال الرحيل، والمحافظة عليه من الإصابة التي قد تخفض من قيمته.

المشكلة الأبرز تكمن في المطالب المالية التي حددها برينتفورد للاستغناء عن بن رحمة، وهي الحصول على 20 مليون يورو على أقل تقدير، وهو ما يعتبر مبلغا كبيرا لبعض أندية "البريمييرليج".

يُذكر أن بن رحمة قاد برينتفورد للتأهل إلى المباراة النهائية المؤهلة إلى الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، قبل الهزيمة أمام فولهام الذي يلعب في المسابقة خلال الوقت الحالي.

أبرز الأسماء

التقرير ضم مجموعة من المواهب الأخرى مثل جو رودون مدافع فريق سوانزي سيتي، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي.



مورينيو يستهدف ضم رودون لتعويض فشله في ضم ميلان سكرينيار لاعب إنتر ميلان وأنطونيو روديجير لاعب تشيلسي.

من الأسماء البارزة الأخرى كان نجم فريق واتفورد إسماعيل سار، الذي ارتبطه اسمه على مدار الميركاتو بالانتقال لناديي مانشستر يونايتد وليفربول.

وفي القائمة ظهر اسم مهاجم بورنموث، جو كينج، الذي ارتبط اسمه بأستون فيلا وويست برومتش، وبريان مبيومو مهاجم برينتفورد الذي يسعى ليستر سيتي للتعاقد معه.