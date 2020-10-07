دوت الخليج الإخباريةالأربعاء 2020/10/7 01:56 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم فوز العالمتين إيمانويل شاربنتييه وجنيفر دودنا بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2020 "لتطويرهما طريقة لتحرير الجينوم".
وستتقاسم العالمتان الجائزة مناصفة فيما بينهما.
وقالت اللجنة إن إسهامات العالمتين مكنت "الباحثين من تغيير الحمض النووي للحيوانات والنباتات والكائنات الدقيقة بدقة عالية للغاية، وكان للتكنولوجيا التي طورتاها تأثير ثوري على علوم الحياة، وتساهم في التوصل لعلاجات جديدة للسرطان، وربما تجعل حلم علاج الأمراض الوراثية حقيقة".
وألقت جائحة كوفيد-19 بثقلها على موسم جوائز نوبل هذه السنة، إذ دفعت بالقائمين على الحدث إلى إلغاء حفل توزيع هذه المكافآت العريقة المقرر أساسا في العاشر من ديسمبر/كانون الأول في ستوكهولم، مع الإبقاء على موعد الإعلان عن الفائزين خلال الأسبوع الحالي.
ويتشارك الفائزون بالجائزة مكافأة مالية تقرب قيمتها من مليون دولار، على أن يتسلّموها في بلد الإقامة.
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