دوت الخليج الإخبارية - أيانلي عبدي - مقديشوالأربعاء 2020/10/7 01:40 م بتوقيت أبوظبي
أصيب 3 صوماليين، الأربعاء، في هجوم لحركة الشباب الإرهابية على مطار عاصمة ولاية غلمدغ طوسمريب وسط البلاد، يعد الثاني خلال شهر.
ووفق إعلام محلي فإن القذائف التي استهدفت مطار أوغاس نور أطلقها الإرهابيون من جنوب شرقي مدينة طوسمريب.
وقالت مصادر للعين الإخبارية إن مليشيات الشباب الإرهاية هاجمت المطار بعشر قذائف.
وكشفت المصادر أن الهجوم أسفر عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص كانوا من بين الأهالي الذين يسكنون مناطق قريبة من المطار.
ويحتضن مطار مدينة طوسمريب قاعدة عسكرية لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أميصوم وتتمركز فيها القوات الجيبوتية العاملة ضمن أميصوم التي تعرف بـ"هيل ولال".
وقامت القوات المشتركة "أفريقية-صومالية" بعمليات تمشيط واسعة في المناطق التي تعتبر مصادر هجمات للشباب على المطار لتطهيرها من الإرهابيين.
وصعدت حركة الشباب الإرهابية هجماتها على مطار مدينة طوسمريب مؤخرا ويعد الهجوم الثاني من نوعه خلال أقل من شهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.