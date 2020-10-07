أصيب 3 صوماليين، الأربعاء، في هجوم لحركة الشباب الإرهابية على مطار عاصمة ولاية غلمدغ طوسمريب وسط البلاد، يعد الثاني خلال شهر.

ووفق إعلام محلي فإن القذائف التي استهدفت مطار أوغاس نور أطلقها الإرهابيون من جنوب شرقي مدينة طوسمريب.

وقالت مصادر للعين الإخبارية إن مليشيات الشباب الإرهاية هاجمت المطار بعشر قذائف.

وكشفت المصادر أن الهجوم أسفر عن إصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص كانوا من بين الأهالي الذين يسكنون مناطق قريبة من المطار.

ويحتضن مطار مدينة طوسمريب قاعدة عسكرية لقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أميصوم وتتمركز فيها القوات الجيبوتية العاملة ضمن أميصوم التي تعرف بـ"هيل ولال".

وقامت القوات المشتركة "أفريقية-صومالية" بعمليات تمشيط واسعة في المناطق التي تعتبر مصادر هجمات للشباب على المطار لتطهيرها من الإرهابيين.

وصعدت حركة الشباب الإرهابية هجماتها على مطار مدينة طوسمريب مؤخرا ويعد الهجوم الثاني من نوعه خلال أقل من شهر.