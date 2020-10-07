بديل بنزيمة.. ريال مدريد يرفض 3 مهاجمين في آخر أيام الميركاتو

قالت تقارير صحفية إسبانية إن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني رفضت التعاقد مع 3 مهاجمين من العيار الثقيل في أوروبا، للعب كبدلاء للفرنسي كريم بنزيمة مهاجم الفريق الأول.

وذكر برنامج "شيرنجيتو" الإسباني الشهير، أن الريال عُرض عليه ضم الثلاثي الأوروجواياني إدينسون كافاني، والبوسني إدين دجيكو، والجابوني بيير إميريك أوباميانج.

كافاني انضم في صفقة انتقال حر مساء الاثنين إلى مانشستر يونايتد بعقد لمدة موسم واحد مع إمكانية التمديد لموسم إضافي، بينما بقي دجيكو مع روما الإيطالي وأوباميانج في أرسنال الإنجليزي.

البرنامج شدد على أن الريال رفض ضم الثلاثي، الذي يعد الأبرز في القارة العجوز، خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

ورغم رفض الإدارة لضم الثلاثي، كشف البرنامج عبر مصادر بالنادي الملكي عن استياء اللاعبين في الميرينجي بعدم إبرام تعاقدات خلال الميركاتو المنقضي.





علماً بأنها لم تكن المرة الأولى التي يعرض فيها كافاني على الريال، خلال مسيرته الطويلة، لكن الرفض هذه المرة جاء بسبب كبر عمر اللاعب، (33 سنة).

أما بالنسبة لدجيكو وأوبا، فقد رحبا بالجلوس بديلين لصالح الفرنسي بنزيمة.

الجابوني أوبا جدد عقده مع إدارة ملعب الإمارات مؤخراً حتى عام 2024، بينما فشل انتقال دجيكو إلى يوفنتوس الإيطالي بسبب تمسك إدارة روما باللاعب.





التمسك بدجيكو جاء بسبب فشل إدارة النادي العاصمي في التعاقد مع البولندي أركاديوز ميليك من فريق نابولي الإيطالي.