أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، اليوم الأربعاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت موسي في تدوينة لها على صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك " إن "الطريقة التي تعاملت بها رئاسة البرلمان كانت طريقة متراخية ومتخاذلة تجاه سلامة النواب".

وبينت أن المجلس النيابي تحت رئاسة راشد الغنوشي لم يوفر الوقاية اللازمة للحفاظ على صحة النواب، داعية الأعضاء (217 نائبا) إلى ضرورة القيام بالتحاليل اللازمة لتطويق الفيروس.

وسجل البرلمان التونسي ارتفاعا ملحوظا في عدد إصابات فيروس كورونا، حيث طال الوباء برلمانيين من مختلف الكتل النيابية.

واتهم نواب رئيس البرلمان الغنوشي بالتراخي في اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالبرلمان.

كما أعلنت النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الدستوري الحر، زينب السفاري في تدوينة لها على موقع "فيس بوك"، يوم أمس الثلاثاء ، إصابتها بفيروس كورونا إثر صدور تحليل إيجابي قامت به السبت الماضي.



وتم الإعلان أيضا عن إصابة النائب عن حركة النهضة محمد القوماني بفيروس كورونا.