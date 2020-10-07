الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي الجديد

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد. الشيخ مشعل الصباح.. رجل الأمن القوي يحمل ولاية عهد الكويت

وقضى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عقودا من حياته للعمل في الجهات الأمنية والعسكرية بالكويت، الأمر الذي جعله أحد أهم رجال الأمن بالكويت، ومنحه خبرات أمنية كبيرة سخرها في الحفاظ على مقدرات بلاده وصيانة أمنها واستقرارها.

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