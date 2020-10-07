دوت الخليج الإخبارية - أيانلي عبدي مقديشوالأربعاء 2020/10/7 06:42 م بتوقيت أبوظبي
لقي 6 عسكريون صوماليون مصرعهم وأصيب 4 آخرون ، الأربعاء، جراء تفجير لغم أرضي لحق عربة عسكرية رباعية الدفع كانت تقلهم غربي بلدة بلعد 30 كم شمالي العاصمة الصومالية مقديشو . وقالت مصادر أمنية، إن العربة العسكرية انطلقت من بلعد وكانت متجهة لمنطقة تسمى دنغا التي تمركزت مؤخرا وحدات من الجيش الصومالي بعد معارك طاحنة مع حركة الشباب الإرهابية.
وذكرت المصادر بنجاة عسكريين اثنين فقط من الهجوم الإرهابي بينما نقل الجنود المصابون إلى مقديشو لتلقي العلاج في مستشفيات العاصمة .
ويتمركز غربي بلدة بلعد في محافظة شبيلي الوسطى جنوبي البلاد قوات مشتركة صومالية وإفريقية كانت تقاتل مع مليشيات الشباب خلال الأيام الثلاثة الماضية .
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