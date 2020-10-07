سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2020.. انخفاض ملحوظ

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، في حين استقر سعر العملة الخضراء لدى البنك المركزي وبقية البنوك وشركات الصرافة.

وفي الوقت ذاته، ارتفع سعر صرف اليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، مقابل الجنيه السوداني في بداية تعاملات الأربعاء.

واستقر سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة وبنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.72 للبيع.

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 238 جنيها، مقارنة بنحو 240 جنيها أمس، وفقا لوسائل إعلام محلية سودانية.

ويعاني السودان من أزمات اقتصادية حادة، ونقص في السلع الأساسية وارتفاع معدلات الفقر، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

والسودان في حاجة ماسة إلى المساعدات المالية لإعادة تنظيم اقتصاده.

وبلغ معدل التضخم 167% في أغسطس/آب الماضي.

وقال صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي للصندوق أقر خطة لمراقبة برنامج اقتصادي لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لإظهار قدرته على تنفيذ إصلاحات، والمضي نحو الإعفاء من الديون في نهاية المطاف.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو الأوروبي 64.83 جنيه للشراء و65.16 جنيه للبيع، في بنك السودان المركزي، فيما سجل الجنيه الإسترليني 71.41 جنيه للشراء و71.76 جنيه للبيع.

في السوق السوداء بلغ متوسط سعر صرف اليورو 270 جنيها ومتوسط سعر صرف الإسترليني 300 جنيه.

سعر الريال والدرهم

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.74 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي.

وفي البنك ذاته، سجل الدينار الكويتي 179.40 للشراء، و180.3 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ متوسط سعر الريال السعودي 64 جنيها ومتوسط سعر الدرهم الإماراتي 67 جنيها، فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي نحو 680 جنيها.