عائلة يوسف بلايلي تضعه في موقف محرج

دوت الخليج الرياضية - رمزي ونوغيالأربعاء 2020/10/7 05:13 م بتوقيت أبوظبي
وضع جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، يوسف بلايلي، لاعب الأهلي السعودي السابق، في موقف محرج، بعدما وجه له انتقادات صريحة بشأن تداخل عائلته في تحديد مسيرته الكروية.
بلايلي قام بفسخ تعاقده مع الأهلي خلال الفترة الماضية بسبب عدم الحصول على مستحقاته، ليبقى حتى الوقت الراهن دون الانتقال إلى أي فريق، رغم إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في معظم الدوريات الأوروبية.
بلماضي تحدث عن وضعية بلايلي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، الأربعاء، بمعسكر النمسا، استعدادا لمواجهة نيجيريا يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قبل 4 أيام من مواجهة المكسيك وديا.
المدرب الجزائري انتقد بشكل صريح اعتماد بلايلي على عائلته في تسيير مسيرته الكروية، مؤكدا ضرورة الاستعانة بعناصر محترفة للقيام بهذا الأمر.
وقال بلماضي: "في المستوى العالي، لا يُمكن أن تعتمد على عائلتك من أجل مواجهة الأندية، وتحويلك لفرق في المُستوى العالي، هذا أمر غير ممكن تماما عندما تريد اللعب في أوروبا".
وأضاف: "هو لاعب مهم بالنسبة لنا، وهذا أمر مفروغ منه، ولكن مادام في هذا الوضع فلا يُمكنني الاعتماد عليه".
وأردف :"لقد تحدثت معه بشكل شخصي وشرحت له الأمور، وقدمت له النصائح اللازمة، ولكني لست وكيل أعماله، وهذا ليس دوري".
وواصل: "لذلك أطلب منه ومن بقية لاعبينا إحاطة نفسهم بمحترفين لتسيير مُستقبلهم، بدلا من الاكتفاء بأسرهم".
وأتم: "أتمنى أن يعود يوسف للعب في أقرب وقت ممكن، لأنه يمتلك موهبة كبيرا ومن المؤسف أن تضيع بهذه الطريقة".
يُذكر أن اسم بلايلي ارتبط بالانتقال إلى العديد من الأندية خلال الفترة الماضية، من بينها الأهلي المصري والترجي التونسي.
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