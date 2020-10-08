بعد اختياره تمثيل فرنسا.. بلماضي يسخر من حسام عوار

سخر جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، من حسام عوار، لاعب وسط أولمبيك ليون الفرنسي، بعد اختياره تمثيل منتخب فرنسا الذي يحمل جنسيته خلال الفترة الماضية.

وحاول بلماضي التواصل مع عوار خلال الفترة الماضية، من أجل إقناعه بالانضمام إلى المنتخب الجزائري بدلا من المنتخب الفرنسي، قبل أن يعلن اللاعب رغبته في تمثيل "الديوك".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بلماضي، الأربعاء، خلال معسكر النمسا، استعدادا لمواجهة نيجيريا يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قبل 4 أيام من مواجهة المكسيك، تحدث المدير الفني الجزائري عن كواليس التفاوض مع اللاعب.

المدرب الجزائري أكد أنه تواصل مع اللاعب منذ فترة طويلة، غير أن الأخير رفض الاقتناع برأيه، وفضل تمثيل المنتخب الفرنسي.

وقال بلماضي: "عوار قام بخياره بحمل ألوان المنتخب الفرنسي، منذ مدة طويلة قمت بدوري وشرحت المشروع للاعب، والآن هو فرنسي، وبالتوفيق له".

وسخر بلماضي من حرص لاعبي الجيل الجديد على زيارة مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد أن عوار سيتصفح موقع الاتحاد الجزائري لكرة القدم لمعرفة ما قاله المدرب عنه.

وأوضح: "الجيل الجديد يعشقون وسائل التواصل الإجتماعي، وأنا مُتأكد بأنه سيدخل للموقع الرسمي للاتحاد الجزائري من أجل مُشاهدة ما قلته عنه".





واستطرد: "أؤكد لكم أنني قمت باللازم معه، لا يمكنني منح تفاصيل أكثر، ولكن الشعب الجزائري يجب أن يعرف الحقيقة كاملة دون نقصان، بدلا من التحريف الذي تسعى بعض الأطراف للقيام به بخصوص هذه القضية".

وأشار بلماضي بتصريحاته إلى والدة حسام عوار، التي اتهمت الاتحاد الجزائري لكرة القدم بأنه لم يقم بما يلزم لإقناع عوار بتمثيل "محاربي الصحراء".

واعتبر المدرب الجزائري أن هذا الكلام غير صحيح، مؤكدا أنه قام بكل ما يلزم من أجل إقناع عوار بتمثيل المنتخب، غير أن الأخير فضل تمثيل فرنسا.