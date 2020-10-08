فضائح جنسية في 58 فيديو.. الشرطة تنقذ "عنتيل الجيزة" من الأهالي

دوت الخليج الإخباريةالخميس 2020/10/8 01:15 ص بتوقيت أبوظبي
تدخلت الشرطة المصرية لإنقاذ جزار في الجيزة، بعد أن كاد الأهالي يفتكون به بعد تورطه في مجموعة من الفضائح الجنسية مع سيدات، قام بتوثيقها في 18 فيديو إباحيا.
ووصفت وسائل الإعلام المصرية الجزار المتورط بأنه "عنتيل الجيزة"، وافتضح أمره بعد أن تسربت مقاطع مخلة للمتهم، وانتشرت بين أشخاص تعرفوا عليه، كما تعرفوا على هوية عدد من السيدات اللائي ظهرن بصحبته، مما دفعهم للتحفظ عليه، ومحاولة الفتك به، إلا أن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تمكنوا من إنقاذه واقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة.
وذكرت التقارير المصرية أن الجزار المتهم متزوج ولديه أطفال ويقيم في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، واعتاد إقامة علاقات جنسية مع سيدات، بعضهن متزوجات، وبعضهن فتيات ليل.
وكشفت تحريات الشرطة أنه كان يصورهن بهاتفه المحمول دون علمهن، حتى يتمكن من ابتزازاهن وتهديدهن بمقاطع الفيديو المخلة، ويجبرهن على ممارسة الرذيلة معه مرة أخرى.
وتحفظت الشرطة على هاتفه المحمول، وتبين احتواؤه على ما يقرب من 58 مقطع فيديو جنسيا له، بالإضافة إلى مقاطع فيديو أخرى تم تحميلها من شبكة الإنترنت، وتم تحديد هوية 3 سيدات ظهرن معه في أوضاع مخلة، وتم إخطار النيابة تمهيدا للتحقيق معهن إذا استدعت التحقيقات ذلك.
واعترف المتهم بصحة الاتهام المنسوب إليه، وتمت إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
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