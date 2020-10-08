ضربة جديدة.. التعاون السعودي يخطف هدف الزمالك

دوت الخليج الرياضيةالأربعاء 2020/10/7 08:34 م بتوقيت أبوظبي
وجه التعاون السعودي ضربة جديدة لنادي الزمالك المصري، بعد تعاقده مع الأنجولي آري بابل بعقد يمتد لموسمين، بناء على طلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.
التعاون تعاقد مع كارتيرون بعد أن قام الأخير بفسخ عقده مع الزمالك في منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، ليحرم القلعة البيضاء من المدرب في فترة حرجة وقبل خوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
كما أن الزمالك أعلن في وقت سابق عبر مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة، التعاقد مع بابل لتدعيم صفوف الفريق بدءا من الموسم الجديد.
لكن اللاعب أدلى بتصريحات صحفية طالب من خلالها مسؤولي الزمالك بضرورة الالتزام بدفع رواتبه المتأخرة، لكن إدارة النادي المصري طالبت اللاعب بالتريث.
وأصدر التعاون بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قال فيه إنه أتم التعاقد مع بابل قادما من نادي أول أغسطس الأنجولي، بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التمديد لموسم ثالث.
وأوضح البيان أن التوقيع الرسمي بين الطرفين سيتم فور وصوله إلى السعودية خلال الأيام القليلة المقبلة.
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